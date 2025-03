PSdeG avisa de que la exclusión del lobo del Lespre no cambiará la situación en Galicia por la "incapacidad" de la Xunta

El PSdeG ha avisado este jueves de que la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) no cambiará la situación en Galicia por la "incapacidad" del Gobierno gallego para gestionar la coexistencia de estos animales y la actividad ganadera.

En un comunicado remitido a los medios, los socialistas gallegos lamentan la "hipocresía" del PP en la votación celebrada este jueves en el Congreso que permite la salida del lobo del Lespre, una medida que consideran que "no modificará la situación en Galicia porque cuando puede gestionar el PP nunca lo hace, como quedó demostrado con los datos anteriores a 2021, cuando el lobo no estaba incluido en el listado".

El PSdeG asegura que los datos oficiales evidencian que antes de la inclusión del lobo en el Lespre en 2021 los problemas de la ganadería gallega ya existían y persistieron debido a la incapacidad de la Xunta para gestionar la coexistencia entre la fauna salvaje y la actividad agroganadera.

"La realidad es que entre 2013 y 2021, cuando el lobo no contaba con una protección especial, la Xunta apenas autorizó batidas específicas contra la especie, lo que demuestra que el problema no era la normativa de protección, sino la ausencia de medidas efectivas", ha dicho el PSdeG.

El PSdeG ha argumentado que la experiencia europea indica que la clave para garantizar la convivencia entre lobos y ganadería es una combinación de prevención, compensaciones rápidas y controles puntuales, aspectos que sostiene que la Xunta nunca implementó de forma adecuada.

Los socialistas señalan que Galicia fue la única comunidad autónoma que se negó a firmar el Plan Nacional de Gestión del Lobo, quedando así fuera de las ayudas estatales destinadas a medidas de prevención y compensación en los años 2022 y 2023.

El PSdeG ha acusado al PP de buscar desviar la atención de su falta de gestión, en lugar de poner en marcha políticas efectivas para proteger la ganadería gallega. "La realidad es que el impacto del lobo sobre la ganadería en Galicia puede ser mitigado con medidas adecuadas", ha indicado.

"Mientras Asturias y Castilla y León incrementaron sus fondos para la prevención de ataques mediante la instalación de muros o incluso de mastines, Galicia quedó a la cola en su respuesta", señalan los socialistas, que apuntan que los ataques al ganado no aumentaron de igual forma en todo el territorio gallego, sino que se concentran en zonas con menos medidas de protección, lo que indica que el problema radica en la gestión y no en la población de lobos".

En este sentido, critican que la Xunta del PP tuvo años para actuar y no lo hizo. "Si los ataques aumentaron, la responsabilidad recae en el Gobierno gallego, que no implementó los planes de control y prevención necesarios", ha subrayado el PSdeG, que incide en que el problema no es la protección del lobo, sino la "inacción de la Xunta".

El PSdeG ha destacado que seguirá defendiendo un modelo de gestión "basado en la evidencia científica, en el apoyo a la ganadería y en la protección del patrimonio natural" frente a una Xunta que "prefiere mirar hacia otro lado y utilizar el debate con fines partidistas".