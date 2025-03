Marlaska pide que se deje trabajar a la UCO en el caso de Ábalos

Santoña (Cantabria), 20 mar (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha llamado este jueves a dejar trabajar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso relacionado con el exministro José Luis Ábalos.

"La UCO trabaja adecuadamente y siempre lo hace bajo las directrices de los jueces", ha sostenido Grande-Marlaska,

El ministro se ha expresado así, a preguntas de los periodistas, después de que Ábalos haya negado ser el dueño de una propiedad en Colombia que ha descubierto la UCO, adquirida por 2,1 millones de euros.

En su visita al penal de El Dueso, en la localidad cántabra de Santoña, ha insistido en que se deje a la UCO continuar con "un trabajo tan importante y tan relevante" como este.

También se ha referido, a preguntas de los periodistas, a las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tachando de "insultante" el acuerdo con Junts para el reparto de menores migrantes. "No entiendo esas declaraciones, evidentemente y, si son así, me parece que no tiene en cuenta el contexto y lo importante del real decreto", ha señalado.

Grande-Marlaska ha justificado esta modificación normativa en "la extrema y urgente" necesidad de estos menores llegados a las Islas Canarias en circunstancias "coyunturales, extraordinarias y excepcionales".

Y ha contrapuesto "la voluntad de acuerdo" del Ejecutivo con "la insumisión al cumplimiento de la ley por parte del Partido Popular", que, a su juicio, está "totalmente alineado con esas tesis absolutamente racistas y xenófobas".

En este sentido, se ha referido al acuerdo "vergonzoso" entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana. "Si se asumen los parámetros de Vox, difícilmente se van a asumir principios tan básicos como los que recoge ese real decreto ley, que son principios de solidaridad y de protección de los más vulnerables", ha añadido.

Además, preguntado por si el Gobierno de España renuncia a la aprobación de Presupuestos Generales del Estado para este año, Grande-Marlaska ha recalcado que el Gobierno de España "no renuncia a nada". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)