La denuncia por agresión sexual contra el exdefensor andaluz incluye a cuatro víctimas

Sevilla, 20 mar (EFE).- La denuncia por presuntos delitos de agresión sexual que ha supuesto la detención y posterior puesta en libertad sin medidas cautelares del exdefensor del Pueblo Andaluz José Chamizo incluye a cuatro supuestas víctimas, ninguna de ellas menor de edad, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El Juzgado de Instrucción 5 de Sevilla, que investiga esta causa abierta, acordó ayer miércoles la puesta en libertad del sacerdote de 76 años, quien durante su comparecencia en sede judicial se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

Inicialmente serían cuatro las víctimas de los supuestos hechos denunciados, ninguna de ellas menor de edad, han precisado las fuentes del TSJA.

El exdefensor atribuye lo ocurrido a una denuncia falsa por parte de un miembro de Sevilla Acoge, organización que Chamizo presidió hasta octubre del año pasado cuando dimitió por diferencias internas.

Una vez puesto en libertad tras su detención y puesta a disposición judicial, el propio Chamizo relacionó en declaraciones a EFE la denuncia por presunta agresión con esa persona que supuestamente pretendía presidir la organización que trabaja con inmigrantes.

"Empezaron a salir bulos de que si había tocado a chavales. Yo me cabreé porque eso no se puede admitir en una organización humanitaria", sostuvo Chamizo, que negó cualquier tipo de acusación sexual y que aseguró haberse "aferrado" a su derecho a no declarar a la espera de conocer bien la causa junto a sus abogados.

"Confío en que todo se pueda aclarar con la justicia, pero no confío en la maldad de algunos seres humanos", sentenció el exdefensor, quien lamentó tener ahora que enfrentarse a gente que "con una actitud casi mafiosa" quiere a su juicio hacer de una organización una empresa con ánimo de lucro. EFE