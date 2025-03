General Dynamics pacta modernizar sus vehículos Leopardo 2E tras las críticas de Escribano

Madrid, 20 mar (EFECOM).- General Dynamics, propietaria de la compañía Santa Bárbara Sistemas, ha anunciado un acuerdo de colaboración conjunta con la empresa alemana KNDS Deutshchland para modernizar los vehículos Leopardo 2E del Ejército de Tierra español justo una semana después de que el presidente de Indra, Ángel Escribano, le acusara de no hacer inversiones.

Escribano, que compareció el pasado jueves en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional, manifestó su interés en comprar la fábrica de Santa Bárbara que Generay Dynamics tiene en Trubia (Asturias) y afirmó al referirse a esta factoría, que "no ha habido inversión, no ha crecido y más bien se ha destruido el tejido industrial de lo que fue una gran empresa".

El presidente de Indra matizó que estas declaraciones las hacía a título particular y no como presidente de Indra.

Esta misma semana General Dynamics envió un comunicado defendiendo las inversiones que se habían hecho desde que adquirieron Santa Barbara Sistemas en 2001 y, hoy jueves, ha anunciado un acuerdo para modernizar estos vehículos Leopardo 2E.

Según ha explicado la compañía estadounidense, KNDS Deutschland es fabricante original y autoridad de diseño del carro de combate Leopard 2 y General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS) es el fabricante de los Leopardo 2E en España.

Este acuerdo, según ha indicado, refuerza la "ya sólida" relación de confianza existente entre ambas empresas y que se ve reflejada a través de las numerosas iniciativas de cooperación.

KNDS y GDELS, junto con el israelí Rafael Advanced Defense Systems, son miembros fundadores de EuroTrophy, una empresa conjunta para la producción del Sistema de Protección Activa (APS) en combate, que se ha convertido en un elemento esencial en la configuración estándar del nuevo Leopardo 2A8, tanto en el Ejército alemán como en otros aliados, según ha explicado.

Ambas compañías han fusionado su experiencia y capacidades tecnológicas e industriales para ofrecer una modernización completa del Leopardo 2E al Ejército español.

Con estos pasos, GDELS-SBS está preparado para asumir un papel clave en un futuro programa de actualización del Leopardo 2E del Ejército de Tierra español, según ha explicado.

Indra ha mostrado su interés en adquirir la fabrica de Santa Bárbara en Trubia, si bien, en la propia Comisión Mixta Escribano dio a entender que General Dynamics no se la quería vender: "si no me la venden, no pasa nada", dijo.

Escribano apuntó que compraría la factoría que tiene Duro Felguera en Gijón para fabricar los vehículos para el ejército que pretende producir la tecnológica española. EFECOM