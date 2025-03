Garamendi dice que "un país tiene que tener presupuestos" y lamentaría que no se presenten

Madrid, 20 mar (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado que "un país tiene que tener presupuestos" y lamentado que nos "estamos acostumbrando, ya no solo a que no haya presupuestos, sino a que incluso ni se presenten".

En declaraciones a los medios antes de participar en una jornada sobre energía, el líder de la patronal ha comentado la posibilidad de que no se presenten los presupuestos generales del Estado para este año, algo que considera que sería "una mala noticia".

Fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado que se sigue trabajando para poder aprobarlos y que no hay un plazo establecido para decidir que ya no se presentan.

Garamendi ha recordado la importancia de unos presupuestos que definan las partidas e inversiones a realizar, por ejemplo, ante los retos digitales, la sostenibilidad, la defensa o la ciberseguridad.

"Que no haya presupuestos, yo creo que es una mala noticia, pero es más, lo que no entiendo es que incluso no se presenten", ha dicho para añadir que deberían aprobarse y comenzar el trámite en las Cortes y "que el Parlamento, que para eso está, pues que decida".

Preguntado por las iniciativas presentadas en el Congreso de los Diputados y destinadas a elevar el mínimo exento para que los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) no tributen, Garamendi ha valorado el impacto que ello tendría en esos trabajadores.

No obstante, ha apuntado que en ausencia de presupuestos se desconoce "cómo se compensaría esto con los ingresos del Estado".

En todo caso, ha recordado que el SMI se subió en 2025 hasta los 1.184 euros brutos mensuales sin acuerdo con la patronal (sólo Gobierno y sindicatos) y saltándose el acuerdo nacional de convenios, lo que influye principalmente en las pequeñas y muy pequeñas empresas.

Además, ha recordado que tampoco se ha resuelto la situación a la que se enfrentan las empresas que tienen contratos con el sector público y que asumen unos mayores costes laborales sin que ello se compense. EFE