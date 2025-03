Feijóo cree que Mazón cumple con su "deber" al intentar aprobar con Vox los presupuestos de la "reconstrucción"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cumple con su "deber" al intentar aprobar unos presupuestos para la "reconstrucción" tras la dana en la Comunidad Valenciana y ha indicado que sería una "temeridad" no hacerlo.

En una rueda de prensa en Bruselas, tras asistir a la cumbre del PPE en Bruselas para hablar sobre defensa y seguridad, Feijóo ha señalado que el "deber" de cualquier presidente es tener presupuesto para "sus servicios públicos" y ha añadido que eso "es lo que ha hecho" Mazón, en alusión al pacto de PP con Vox que se presenta este mismo jueves.

Por eso, ha dicho que él entiende que Mazón está "haciendo lo que tiene que hacer". "Si además tiene la reconstrucción como objetivo fundamental de los ciudadanos de la comunidad, insisto, sería una doble temeridad no tener presupuesto corriente y no tener un presupuesto para la reconstrucción como consecuencia de la dana", ha manifestado.

Al ser preguntado expresamente si está cómodo con ese pacto presupuestario de Mazón con Vox en Valencia, Feijóo ha criticado que en España empiece a ser normal "lo que nunca ha sido normal, que es no tener presupuestos", citando lo que ha ocurrido con Pedro Sánchez, quien en siete años en Moncloa solo ha aprobado "tres presupuestos".

"Pero yo creo que hay que intentar tener presupuesto. Y el deber de cualquier presidente, ya sea un alcalde, presidente de la diputación, un presidente de una comunidad autónoma, y por supuesto el presidente del Gobierno, es tener presupuesto", ha insistido.

Por todo ello, ha asegurado que él entiende que el presidente de la Generalitat "está cumpliendo con su deber, que es intentar aprobar un presupuesto". "Este es el objetivo fundamental del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y del Gobierno valenciano", ha zanjado.

CONGRESO DEL PPE EN VALENCIA

Al ser preguntado después si cree que Mazón debe acudir al congreso del PPE en Valencia los días 29 y 30 de abril y si teme que pueda haber protestas contra el Consell por la gestión de la dana, el líder del PP ha indicado que el hecho de que "las autoridades de la comunidad o las autoridades locales acudan al congreso será lo normal", dado que van a "estar invitadas".

En este sentido, ha recalcado que "si su agenda se lo permite" Mazón "debe asistir" a ese cónclave del PPE. "Cuestión distinta es que no forma parte, efectivamente, de la delegación en el sentido de voto, pero entiendo que pueden perfectamente acudir al congreso", ha indicado, precisando así que Mazón no es compromisario y, por tanto, no tiene derecho a voto a las resoluciones de ese cónclave.

En cuanto a si se siente cómodo con el hecho de que ese cónclave del PPE sea finalmente en Valencia, Feijóo ha señalado que hace dos semanas explicó en Bruselas que estaban "hablando de la posibilidad de trasladar el congreso a Madrid" al coincidir con un Pleno en el Parlamento español.

Sin embargo, ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de estar "vetando el cambio de votaciones" y, por tanto, "impidiendo" a los parlamentarios del PP acudir al cónclave del Partido Popular Europeo. "Comprenderá usted que ser el país anfitrión y que no se pueda ir al Congreso, al que hemos invitado a celebrar, es una anomalía", ha enfatizado.

Feijóo ha revelado que este miércoles le pasaron "unos datos de lo que valdría alquilar un avión" para que él pudiera ir a la sesión de control del Congreso. "Nosotros no vamos a pagar lo que vale ese avión. Eso se lo dejamos al Partido Socialista", ha exclamado.

Por tanto, ha indicado que el martes acudirá a la sesión del congreso del PPE en Valencia pero no podrá cenar con sus colegas europeos sino que tendrá que coger "un coche e ir de Valencia a Madrid para hacer la sesión de control", donde preguntará a Sánchez el miércoles a las 9.00 horas. Después, ha proseguido, su intención es llegar a la clausura del congreso del PPE, que será en torno a las 14.00 horas.

Feijóo ha insistido en que la actitud de la presidenta del Congreso muestra una "falta de cortesía histórica" y, por lo tanto, serán los eurodiputados españoles los que ejercerán todo el tiempo de "anfitriones" en Valencia esos días.