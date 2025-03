Brizuela: "Busco el equilibrio para ayudar como base sin perder mi esencia anotadora"

Barcelona, 20 mar (EFE).- El escolta del Barça Darío Brizuela ha explicado en la previa del partido europeo contra el Zalgiris Kaunas que, ante la acumulación de bajas en la dirección del juego, está intentando encontrar "el equilibrio para ayudar" en la posición de base sin perder su "esencia anotadora".

"Por las bajas y la necesidad, se me están abriendo facetas a las que no estaba acostumbrado. En los últimos años he sido más un ejecutor, ahora estoy pensando en el equipo e intento generar para los demás. El siguiente paso es saber dirigir mejor sin perder la esencia de anotar", ha analizado el jugador guipuzcoano.

Brizuela ha reconocido que esta transición le está "costando un poco", puesto que "ser el base de un equipo como el Barça, con tantos partidos, es un reto grande", pero ha elogiado "la ayuda" del técnico Joan Peñarroya y ha dicho que está "satisfecho" con su rendimiento.

"En el vestuario hay la broma de que no paso mucho el balón, pero por lo que me dicen están contentos conmigo. Cuando juego de base jugamos más rápido, y por momentos nos viene bien", ha desvelado el internacional español, quien ha admitido que no esperaba desempeñar un papel tan protagonista cuando fichó por el Barça en 2023.

Brizuela ha recordado que "siempre" se ha "sentido un poco líder" en sus anteriores equipos, sobre todo en el Unicaja, pero que había entendido que ese no sería su rol en Barcelona.

"Por necesidad, he tenido que tomar un poco las riendas en algún momento. Me sale natural, pese a que no es mi rol fundamental y no vengo a quitarle el rol a nadie. Los compañeros y el entrenados saben que soy capaz de dirigirlos en los momento de dudas y me respetan por ello", ha dicho.

El escolta ha señalado que "todo va enfocado a que el equipo gane" y ha valorado que el Barça cuenta con "muchos jugadores con talento y personalidad", como el joven Dame Sarr, del que ha destacado que "siempre está dispuesto a escuchar, trabajar y aprender". "Lo tiene todo en sus manos para ser el jugador que quiera ser al nivel que quiera estar", ha añadido.

Preguntado por su compatibilidad con el escolta Kevin Punter, el jugador vasco ha respondido que ambos tienen "un uno contra uno diferente", puesto que a él siempre le han pedido "desbordar con pocos botes para aprovechar las ventajas de los compañeros en busca de una ventaja mayor". "Nos complementamos mucho y nos llevamos muy bien, algo que siempre ayuda en la pista", ha agregado.

Sobre el partido de este viernes contra el Zalgiris, Brizuela ha destacado que deberán "jugar con mucho contacto físico, correr y rebotear duro", y ha subrayado la importancia de que el base Sylvain Francisco "no entre en erupción", como pasó en la derrota azulgrana de la primera vuelta en Kaunas (74-67).

"En el vestuario no hay tranquilidad, pero tampoco ansia. Estamos en un buen momento de confianza y queremos llevalo hasta el final de la temporada. Tenemos la cabeza fría y ganas de competir", ha zanjado. EFE