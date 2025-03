Rufián recela del pacto de menores migrantes por el "tufillo" de Junts, pero no lo bloqueará porque hay que solucionarlo

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha admitido sus recelos sobre el reparto de menores migrantes que el Gobierno ha pactado con Junts, pues percibe el "tufillo" de la formación de Carles Puigdemont y lamenta que se trate "a los niños como paquetes", pero en todo caso ha garantizado que no impedirá la aprobación del decreto ley porque no hay alternativa y lo proritario es resolver el problema.

A su juicio el reparto acordado, recogido en un decreto ley publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es "el mejor-peor acuerdo" teniendo en cuenta que había que encontrar una solución al problema de que haya "niños hacinados en Canarias".

"¿Nos gusta? No, no nos gusta. ¿Sabemos lo que es Junts y el tufillo que tiene todo lo que hace? Sí. ¿Hay alternativa? No" --ha resumido--. Pero bueno la cuestión es que hay que darle una solución a eso y esta es la que se ha dado y bienvenida sea".

A su juicio, lo deseable es que los menores se acogieran en función de la población y de los recursos y capacidades que se tienen, y que "se dejara tratar a los niños como si fueran paquetes, ya está", pero bloquear la solución acordada implicaría que 4.400 niños siguieran hacinados en Canarias, algo a lo que se niega. "¿Es hacerle el juego a Junts? Seguramente, pero un día más", se ha lamentado.