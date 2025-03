Pierre Oriola: "La victoria en Granada debe ser un punto de inflexión clave"

Lleida, 19 mar (EFE).- El pívot del Hiopos Lleida Pierre Oriola ha resaltado, en declaraciones a los medios de comunicación tras el entrenamiento matinal de este miércoles, que la victoria de la pasada jornada ante el Covirán Granada en la Liga Endesa "debe ser un punto de inflexión clave" para lograr el objetivo de la permanencia.

"El equipo necesita sumar victorias para acercarse a las 11 o 12 que normalmente te dan la salvación. Lo tenemos para tocar (8 victorias) y debemos ser conscientes de que cada partido ha de ser una final", ha remarcado.

Tras el último triunfo del equipo leridano ante los nazaríes (82-85), el segundo consecutivo, el pívot ha destacado que podrán "afrontar la semana con menos urgencia". "Sabemos que dependemos de nosotros mismos para conseguir el objetivo", ha remarcado.

"A nivel matemático no hay nada hecho, pero a nivel mental es media salvación. Es un paso adelante y nos ha de permitir trabajar bien, ya que tenemos una buena ventaja que debemos intentar mantener", ha destacado en referencia a su triunfo en el Palacio de los Deportes de Granada.

A pesar de este buen resultado, Oriola ha resaltado, por encima de todo, el hecho de "ganar fuera de casa", algo que se le resistía al equipo burdeos desde el 27 de octubre, cuando se impusieron por 77-81 al Río Breogán.

No obstante, el jugador leridano ha puntualizado que "no sirve de nada ganar a domicilio, si en casa no sacamos los partidos", señalando su próximo duelo, el domingo en el Barris Nord ante el Joventut Badalona, como una oportunidad para "marcharnos de la zona baja y estar mucho más tranquilos".

Por lo que respecta a su próximo rival, Oriola ha asegurado que "no es fácil enfrentarte a un equipo con dos pívots muy grandes (en referencia a Ante Tomic y Artem Pustovyi) y mucha amenaza exterior".

"Vienen de cuatro derrotas seguidas, pero esto los hace mucho más peligrosos, pues las dinámicas pueden cambiar en cualquier momento", ha añadido el leridano. EFE

