Illa pide "lealtad" a Page tras sus críticas al pacto sobre menores migrantes

Barcelona, 19 mar (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha rebatido al jefe del ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras sus críticas sobre el pacto para la acogida de menores migrantes no acompañados: "Hay que estar con lealtad y no mirar 'a ver dónde quedo yo'", ha dicho.

En declaraciones al canal 24 Horas de TVE, Illa se ha posicionado así este miércoles por la noche, después de que Page haya asegurado que no admitirá lecciones de solidaridad de quienes pactan con un "supremacista identitario" como Carles Puigdemont, en alusión al acuerdo entre PSOE y Junts sobre esta cuestión.

"No estoy de acuerdo con él", ha afirmado Illa, que ha defendido que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez sí tiene una política clara en materia de inmigración, en contraposición a lo dicho por Page.

"Hay que estar con lealtad y no mirar 'a ver dónde quedo yo'. Ese no es el enfoque correcto, dicho con todo el respeto hacia todo el mundo", ha señalado en alusión a las palabras de su compañero de partido.

Illa ha apuntado que "lo que no es progresista es tener a 4.400 personas jóvenes no acompañadas en malas condiciones. Esto no es progresista ni es humano".

El presidente catalán también ha arremetido contra el PP porque el futuro de estos 4.400 menores migrantes "es un asunto que debería haber quedado resuelto hace mucho tiempo" con el concurso de esta formación, que se define como un partido de Estado, ha subrayado.

"No han estado a la altura", ha completado Illa, que ha añadido que "Cataluña va a hacer lo que le corresponde y va a asumir su parte, siendo leales y corresponsables", y ha mostrado su apoyo a las reclamaciones del presidente canario, Fernando Clavijo, con quien se reunió en enero. EFE