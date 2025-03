González-Bueno ve "imposible" que se mantengan las sinergias de la opa sin una fusión

Barcelona, 19 mar (EFECOM).- El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha afirmado este miércoles que resultará "imposible" mantener las sinergias previstas por el BBVA con su oferta pública de adquisición (opa) si no se materializa una fusión entre ambos bancos.

En una intervención durante un evento de Morgan Stanley, González-Bueno ha asegurado que, según lo declarado por el BBVA ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la fusión ya no es el "escenario central" con el que trabaja el banco presidido por Carlos Torres.

El BBVA preveía cuando lanzó la opa unas sinergias de 850 millones de euros, pero el máximo ejecutivo del Sabadell ha advertido de que meses después "la situación es completamente distinta".

Las sinergias, ha insistido, no serán posibles sin fusión: "No importa cuántas veces se repita, no es posible", ha subrayado.

Cuestionado por su perspectiva sobre la opa, González-Bueno ha respondido que la transacción es "muy inestable", no por razones políticas, sino por "motivos sociales".

El directivo ha recordado que más de 70 entidades se han opuesto a la operación, incluidas patronales y los principales sindicatos.

Ha afirmado asimismo que el sector en España registra una "alta concentración" bancaria, la segunda en Europa tras Países Bajos; y ha considerado que la opa afectaría especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

La cuota de mercado en pymes del Sabadell es similar a la del BBVA y "no está tan lejos" de la de bancos como Santander y CaixaBank, ha precisado González-Bueno, por lo que, "en cuanto a la competencia", una fusión entre el BBVA y el Sabadell es equivalente a una entre Santander y BBVA, ha resaltado. EFECOM