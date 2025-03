ASAJA pide que además de rearmarse, la UE asegure fondos para su soberanía alimentaria

Bruselas, 19 mar (EFECOM).- El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro Barato, pidió este miércoles un presupuesto para la agricultura europea "más importante" que el actual en el próximo marco financiero plurianual, y subrayó que, al igual que la Unión Europea (UE) ha decidido reforzar su defensa, debe destinar los fondos necesarios para garantizar su soberanía alimentaria.

"No nos ha temblado la mano en poner 800.000 millones para fortalecer la Defensa, me parece bien. Pero tenemos que fortalecernos con una defensa que es infalible, que es la alimentación, la soberanía alimentaria, y ahí no podemos ser cicateros en las cifras", dijo Barato en declaraciones a EFE.

Opinó que el presupuesto para la agricultura europea en el periodo 2028-2034 debe ser "cierto y más importante que el que hemos tenido hasta aquí".

Y advirtió de que "un tanque se construye, pero una explotación cuando se destruye no vuelve a ver la luz".

Barato, que es también vicepresidente del Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas europeas (COPA), asistió a la presentación en Bruselas de la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), que integra a las organizaciones profesionales agrarias de ámbito nacional y general.

Explicó que en ese objetivo de asegurar un buen presupuesto para el sector agroalimentario europeo están trabajando ya los representantes de las organizaciones agrícolas de la UE.

Por otra parte, el presidente de ASAJA se refirió al temor a posibles aranceles al sector agrario en el contexto de la amenaza estadounidense, y pidió que la agricultura "no vuelva a ser moneda de cambio de esta situación geopolítica".

"Necesitamos una explicación, esto no puede ser. Creo que los temas agrarios se tienen que sacar de los aranceles", señaló, y llamó a "no copiar la lista" del conflicto Boeing-Airbus y apuntar a "otros intereses".

Por otra parte, Barato dijo tener "buena impresión" sobre el actual comisario de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, y confió en ver avances en las medidas anunciadas por la Comisión.

En relación con las propuestas relativas a la simplificación, dijo que espera que la UE se ponga "manos a la obra".

En cuanto a las normas sobre plantas obtenidas con nuevas técnicas genómicas, sobre las que los países lograron recientemente un acuerdo para negociar con la Eurocámara, Barato confió en que se desarrollen pronto porque "no hay que temer absolutamente nada" de esa futura regulación.

Y opinó que la UE debería invertir más en dar a conocer ése y otros asuntos relacionados con el sector agrícola sobre los que existe desconocimiento entre los ciudadanos.

"Hay que explicar. Se ha invertido poco en la UE en dar a conocer qué es lo que hace la agricultura y la cadena entera (...) Hay que invertir en dar a conocer", consideró. EFECOM