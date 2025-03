Vox está abierto a negociar con otras comunidades pero no ve un pacto nacional con Génova

Madrid, 18 mar (EFE).- Vox está abierto a negociar con todos los presidentes autonómicos del PP los presupuestos si siguen el ejemplo del valenciano, Carlos Mazón, de rechazo a las políticas migratorias y ambientales europeas, pero niega cualquier acercamiento o pacto entre ambos partidos a nivel nacional.

Así lo ha advertido este martes en una rueda de prensa la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, quien ha hablado de "disonancia absoluta" entre el PP en algunas comunidades y Génova, a la que ha acusado de poner siempre "palos en las ruedas" a los acuerdos con Vox.

"El PP a día de hoy no tiene un proyecto nacional para España, tiene 17 y eso no puede ser", ha advertido la portavoz de Vox, que ha añadido que es lo mismo que han visto desde el primer momento en los populares: "No es que las discordancias hayan venido ahora" .

En su opinión, en coherencia con el discurso de este lunes de Génova tras el pacto de Mazón con Vox para desbloquear las cuentas autonómicas, el PP debería apartarse también del Pacto Verde europeo y de las políticas sobre inmigración ilegal de Bruselas.

Según Millán, el PP tiene que aclararse y decir a los suyos en Europa que "esto no funciona", como ha hecho Valencia, si quiere una oposición real y presentar una alternativa real al Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuentes de Vox insisten en esas condiciones indisolubles de rechazo a las políticas europeas y desconocen si desde Génova, donde creen que este lunes hicieron "malabares" para explicar su posición, conocían de antemano el pacto alcanzado en la Comunidad Valenciana.

Los de Abascal esperan que el acuerdo valenciano pueda replicarse en otras comunidades, para lo que las conversaciones ya están activas en varias de ellas, aseguran las mismas fuentes.

Precisan, no obstante, que el grado de facilidad es distinto según la comunidad, tal como sucedió -recuerdan- tras las elecciones autonómicas de 2023 y los pactos posteriores entre ambas formaciones, que finalmente se rompieron en julio del año pasado por discrepancias sobre las políticas migratorias. EFE

