La historia de amor de 'Solo pienso en ti', de Víctor Manuel, llega a un documental

José Luis Picón

Málaga, 18 mar (EFE).- La historia de amor que Víctor Manuel narró en 1978 en la canción 'Solo pienso en ti', protagonizada por Antonio y Mariluz, dos personas con discapacidad psíquica que superaron los tabúes de la época, llega ahora a la pantalla en un documental homónimo dirigido por Hugo de la Riva.

"Antes de escribir la canción, yo no sabía que los discapacitados se enamoraban", admite en una entrevista con EFE Víctor Manuel, que este martes asiste a la presentación del documental en una sesión especial del 28 Festival de Málaga.

El cantautor asturiano conoció la historia al leer un reportaje en un periódico, y se felicita de que "han pasado muchos años, pero la canción sigue sirviendo para lo mismo que sirvió en su momento, que la gente tenga una mirada diferente sobre la discapacidad".

"Ahora parece todo normalizado, pero entonces era un infierno tener un familiar o un hijo discapacitado, porque no sabías qué hacer con él", apunta Víctor Manuel, que recuerda cómo, cuando salió la canción, "todos los reportajes hablaban de dos chicos con problemas, y nadie hablaba de discapacidad".

Después de tener Víctor Manuel "muchos problemas" durante los años anteriores, esta composición "fue un parteaguas" gracias al éxito que vino después.

"No digo que la gente se hubiese olvidado de mí, pero sí estaba en fuera de juego, y en 1979 me volvieron a dar los mismos premios que me habían dado en 1969, a la mejor canción y al mejor cantante revelación".

Ni imaginaba la trascendencia que tendría esta composición. "Las canciones se hacen y nunca sabes la vida que van a tener. No sabes por qué una se le queda grabada a la gente y otra no. Las canciones, en un momento determinado, dejan de ser tuyas y pasan al acervo popular".

Considera que ni las canciones ni los documentales "están para educar a la gente, pero sí para que haya una mirada o una sensibilidad diferente" hacia temas como la discapacidad.

"Creo que la canción ha cumplido ya todos los fines que tenía, y muchos más, y de ser una canción de amor sin más ha pasado a ser lo que es al cabo de los años".

"Esta canción solo me ha dado alegrías. Cuando la gente me da las gracias por la calle, sé que es por esta y no por otra canción, porque tienen un familiar o alguien cercano, están especialmente sensibilizados y sienten que la canción les ha ayudado de alguna manera", asegura Víctor Manuel.

Por su parte, Hugo de la Riva explica a EFE que, cuando conoció la historia, vio "elementos muy cinematográficos y muy humanos, cómo una lucha por el amor podía haber conseguido cosas tan difíciles en una época tan sombría como los 70, y que hasta la Iglesia cediese ante la presión de ese amor".

Su primera pregunta fue dónde estaban Antonio y Mariluz, y el propio Víctor Manuel le puso "en la pista" del centro para discapacitados de la Fundación Promi en Cabra (Córdoba), por cuyo jardín paseaban juntos de la mano.

"Nos fuimos allí a conocerlos, nos descubrieron la historia de Juan Pérez, quien levantó aquello, y vi que había dos tramas paralelas que después se entrecruzan, por una parte la de Víctor Manuel y por otra la de don Juan luchando por las libertades de estas personas", apunta De la Riva.

"El cine cuenta cosas y ayuda a cambiar el mundo, a que vaya mejor, porque es un espejo donde mirarnos y compararnos. Evidentemente, estamos mucho mejor que en los 70, porque era difícil estar peor, pero queda mucho por hacer, y si el documental sirve para poner el foco en esto, mucho mejor", añade su director. EFE

