Junqueras avisa al PSOE que si no cumple sus acuerdos "no solo no tendrá presupuestos en 2025", sino tampoco en 2026

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido al PSOE de que si no cumple los acuerdos alcanzados en las investiduras de Pedro Sánchez y Salvador Illa "no solo" no apoyarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, sino que tampoco se sentarán a hablar para los de 2026.

"Estoy convencido de que el Partido Socialista entenderá la bondad de cumplir con los acuerdos, porque si no, no solo no tendrá presupuestos en 2025, sino que no tendrá ninguna opción de tenerlos en 2026", ha afirmado en una entrevista en 'La Hora de la 1' de TVE, recogida por Europa Press.

Junqueras ha puesto como ejemplo el servicio de trenes de cercanías y media distancia en Cataluña, Rodalies, que ha calificado de "catastrófico". "Si ustedes viviesen en Cataluña, lo sabrían y serían conscientes de ello", ha afirmado, exigiendo al Ejecutivo medidas urgentes para mejorar la calidad del servicio ferroviario.

"IMPOSIBLE" QUE HAYA NUEVOS ACUERDOS SIN CUMPLIR LOS FIRMADOS

También ha hecho referencia al modelo de financiación autonómica, que ha recordado que está "caducado desde hace más de una década" por la falta de voluntad tanto del PSOE como al PP, y que en su opinión tiene un "impacto colosal" en las políticas sociales como la educación o la sanidad.

Por último, el líder de ERC ha insistido en que el PSOE debe cumplir sus compromisos si quiere alcanzar nuevos pactos, si bien que lo haga "no implica que necesariamente deba haber nuevos acuerdos". "Lo que sí que es evidente es que si no cumple los acuerdos a los cuales ha llegado, es imposible que haya nuevos acuerdos", ha concluido.