Conde-Pumpido defiende que el TC debe mantenerse "imperturbable" ante las críticas

Cádiz, 18 mar (EFE).- El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha defendido este martes que este órgano de garantías debe mantenerse "imperturbable" ante las críticas.

Conde-Pumpido se ha pronunciado así tras un pleno extraordinario celebrado en Cádiz y en el que el Constitucional ha dictado cuatro nuevas sentencias que otorgan el amparo a otras tantas trabajadoras madres biológicas de familias monoparentales, a quienes la Seguridad Social había denegado la petición de ampliación de la prestación por nacimiento y cuidado de hijo.

En todos esos casos, siguiendo la doctrina fijada por el TC en noviembre de 2024, se reconoce el derecho de las madres a disfrutar de 26 semanas de permiso, es decir, sumando al suyo el período que habría correspondido al segundo progenitor en caso de haber existido.

El Tribunal Constitucional ha dictado estas sentencias este martes en un pleno fuera de su sede de Madrid, algo "absolutamente excepcional" y que sólo ha ocurrido en tres ocasiones anteriores en sus 45 años de historia, según ha recordado su presidente.

El último de ellos se celebró también en Cádiz en 2012, cuando se conmemoró el bicentenario de la promulgación de la Constitución de 1812.

Trece años después, los magistrados han vuelto este martes a reunirse en el emblemático Oratorio San Felipe Neri de Cádiz, donde se acabó de redactar y se aprobó esta primera constitución española que reconoció la soberanía nacional, la división de poderes, la libertad de imprenta y la igualdad ante la ley.

En este mismo escenario, en un pleno que han vivido "con profunda emoción" en la cuna del constitucionalismo, los magistrados del Constitucional han reconfirmado con las sentencias dictadas su histórico compromiso con "identificar donde pueden producirse" hechos discriminatorios contra la mujer por el hecho de serlo, según ha explicado la vicepresidenta, Inmaculada Montalban.

En una comparecencia ante los medios, y en respuesta a las preguntas sobre las críticas a este órgano de garantías, su presidente ha recordado las palabras de su predecesor, Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA, para subrayar que "el Tribunal Constitucional no debe estar pendiente ni de aplausos ni de críticas".

"Debemos mantenernos imperturbables. Las críticas jurídicas las agradecemos porque nos ayudan a reflexionar, las políticas no las tenemos en cuenta", ha subrayado.

El presidente también ha defendido que "la independencia y autonomía" de los doce magistrados que lo componen "está perfectamente garantizada" con el sistema actual.

Sobre su papel para determinar la constitucionalidad de una ley, ha asegurado que éstas "tienen la presunción de ser constitucionales" porque emanan de un Parlamento que representa a la sociedad.

Su papel cuando se eleva un recurso, ha subrayado, es "únicamente" contrastar que no chocan con la carta magna "estemos o no de acuerdo con el contenido". "No tenemos en cuenta las opiniones de los políticos", ha subrayado.

También ha considerado que un político pueda opinar sobre un mismo tema en un momento que no es constitucional y en otro sí.

"La Constitución no es un programa, abarca un espacio muy amplio. Está hecha para que puedan gobernar posiciones muy diferentes, es un marco muy amplio", ha apuntado.

Sobre las polémicas de algunas de sus sentencias, como las que anularon las condenas a los sentenciados por los ERE, Conde-Pumpido ha señalado que este Tribunal recibe al año unos 6.000 recursos contra sentencias del Tribunal Supremo.

"En 2024 admitimos 17", ha explicado para defender que "excepcionalmente" se detecta que las sentencias recurridas han infringido algún principio constitucional y "nuestra obligación es adaptarlas" a ella.

Los magistrados del Constitucional, que ayer iniciaron en San Fernando su recorrido por la cuna del constitucionalismo español, harán en esta jornada también una ofrenda floral al monumento a las Cortes de Cádiz, dentro de su programa para rendir homenaje a los autores de la primera constitución liberal española. EFE

