UGT urge a aprobar el 0,5 % pendiente para empleados públicos y a negociar nuevas subidas

Madrid, 17 mar (EFE).- UGT Servicios Públicos ha urgido este lunes al Gobierno a aprobar el 0,5 % de subida salarial pendiente de 2024 para los empleados públicos, así como a comenzar a negociar un nuevo acuerdo plurianual que garantice incrementos por encima de la inflación para ganar poder de compra.

En rueda de prensa para presentar sus propuestas, la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha exigido al ministro de Función Pública, Oscar López, abrir la mesa de negociación para abordar un nuevo acuerdo a varios años, "con incrementos salariales por encima del IPC real que supongan ganar y recuperar poder adquisitivo".

Araque, que ha evitado detallar las cifras de alzas salariales que llevarán a la mesa, ha defendido la fórmula recogida en el anterior acuerdo, que combinó una parte de subida fija con otra variable vinculada a la evolución de indicadores como la inflación o el PIB.

"Los empleados merecen certidumbre y eso lo dan los acuerdos pluarianuales", ha incidido Araque, que ha cifrado en 13.020 millones el total que ha supuesto el incremento del 10 % a tres años cerrado en el pacto 2022-2024.

Sobre el 0,5 % pendiente de ese acuerdo, Araque ha cifrado en unos 700 millones el coste de aplicarlo y ha señalado que ya está consignado y solo debe aprobarse en Consejo de Ministros.

"No hay excusa para no llevarlo a cabo (...) si no UGT emprenderá las acciones necesarias", ha advertido Araque, que ha recordado que, transcurrido ya el primer trimestre de este año, los empleados públicos no tienen horizonte de incremento salarial.

Junto a las mejoras salariales, Araque ha enumerado las propuestas que UGT quiere abordar en la negociación.

Entre ellas está seguir incrementando plantillas, tras haberse sumado 870.000 empleos en estos tres años, y atajar la temporalidad.

Para ello van a reclamar una reforma que agilice los procesos de selección, con un máximo legal de 18 meses desde que sale la oferta hasta que se adjudica la plaza; así como poner fin a la tasa de reposición.

La edad media en el sector público es de 53 años, han recordado desde UGT.

Sobre la temporalidad, han asegurado que van a exigir más concreción sobre las medidas del control de la temporalidad.

"Sin responsabilidades, ni sanciones no se va a mejorar", han avisado los responsables de Función Pública que tachan de "quimera" el objetivo del 8 %.

También van a demandar mejoras en los derechos de los empleados públicos, como la semana de 35 horas, el desarrollo de las carreras profesionales, un permiso por gestación a partir de la semana 37 de embarazo, y cambios en la salud laboral o en los planes de igualdad.

"La Administración tiene que ser un ejemplo", ha defendido. EFE