Temas del día de EFE España del martes 18 de marzo de 2025

Madrid/València - El acuerdo presupuestario del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, con Vox supone una nueva vuelta de tuerca en la complicada relación de los populares y el partido de Santiago Abascal y es el centro de las críticas del Gobierno contra el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

SEGURIDAD VIAL

Madrid - El pleno del Congreso inicia el debate de la proposición de ley del grupo socialista para rebajar la tasa máxima permitida de alcohol al volante, que pasará de la actual de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado).

BORRASCA LAURENCE

Madrid - Las copiosas lluvias, asociadas a la borrasca Laurence, seguirán este martes regando amplias zonas de España, con mayor intensidad en áreas del centro, sur y oeste peninsular, donde se prevén hasta 80 litros en 12 horas y, aunque el miércoles habrá una pequeña tregua, la llegada el jueves de otra borrasca atlántica traerá mas precipitaciones a España.

Madrid - El Ministerio para la Transición Ecológica da a conocer las reservas de agua de los embalses esta semana, que hace siete días estaban al 60,9 por ciento de su capacidad tras las abundantes lluvias de jornadas anteriores, un dato que podría incrementarse porque no han cesado las precipitaciones.

EMPRESAS CAVA

Barcelona - La Denominación de Origen Cava, que aglutina a los principales productores, presenta sus resultados económicos de 2024, en un momento en que este sector ha recibido la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer a estos productos aranceles del 200 por ciento.

TELEVISIÓN SERIE

Pollença (Mallorca) - El actor Jason Isaacs, uno de los protagonistas de la tercera temporada de 'The White Lotus', explica en una entrevista con EFE los entresijos de la serie que emite actualmente la plataforma Max.

FALLAS VALÈNCIA

València - Las Fallas de València afrontan su penúltimo día grande bajo la amenaza de la lluvia, que según Aemet puede dejar registros inéditos para estas fiestas y condicionará la segunda jornada de la multitudinaria ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, que culminará con el gran espectáculo pirotécnico de la Nit del Foc.

PANDEMIA ANIVERSARIO

Madrid - La pandemia de la covid, hace cinco años, supuso una concienciación mundial del peligro de la desinformación, al exponer al mismo tiempo a todo el planeta a una intoxicación de falsedades que agravó la mortalidad y dejó consecuencias traumáticas, según exponen los expertos y estudios consultados por EFE.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

08:30.- Madrid.- RETO DEMOGRÁFICO.- Reunión de la Comisión Delegada para el Reto Demográfico, en el Complejo de la Moncloa.

09:00h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Senado.

09:30h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. Senado.

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros Palacio de La Moncloa (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)(Directo)

10:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Sesión plenaria en el Senado, que comienza con el debate de una proposición del PP para una ley del suelo. Además debate y vota una moción del PP para declarar el año xacobeo 2027 acontecimiento de excepcional interés y otra de la Agrupación Herreña independiente sobre la saturación de las instalaciones del puerto herreño de La Restinga por la afluencia de inmigrantes. Senado (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

10:00h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso

10:00h.- Madrid.- AUDIENCIAS REINA.- La reina recibe en sucesivas audiencias a la Fundación de Mujeres del Fondo de becas fiscal Soledad Cazorla Prieto; de la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España, y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Palacio Zarzuela. (Texto)(Foto)(Vídeo)

10:30h.- Sevilla.- ANDALUCÍA GALICIA.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reúne en Sevilla con el presidentre de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, un encuentro que se centrará en el intercambio de experiencias en el ámbito de la educación pública.(Texto) (Foto)(Vídeo)

11:00h.- Madrid.- COOPERACIÓN DESARROLLO.- La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso debate y vota proposiciones no de ley de los grupos parlamentarios, entre ellas, para no financiar programas de cooperación en países donde no se respete la libertad religiosa de los cristianos (Vox), sobre la IV Conferencia Internacional de Financiación al Desarrollo que se celebrará este año en Sevilla (PP) o el objetivo del 0,7 % en la Ayuda Oficial al Desarrollo (ERC). Congreso. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

11:30h.- Madrid.- REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA.- La Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales del Congreso debate y vota proposiciones no de ley de los grupos parlamentarios. Congreso (Texto)

12:00h.- Madrid.- CONGRESO PORTAVOCES.- Junta de Portavoces del Congreso. Ruedas de prensa de los portavoces de los grupos. Congreso.(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

15:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del congreso, que debate, entre otros asuntos una proposición no de ley del PP relativa a reafirmar el apoyo a Ucrania y fortalecer la relación transatlántica. Congreso (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

16:00h.- Madrid.- SENADO CONTROL.- Sesión de control al Gobierno en el pleno del Senado, en la que la oposición pregunta a los miembros del Ejecutivo, entre otros asuntos, por la condonación de deuda autonómica o la política de vivienda. Hemiciclo del Senado. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

17:00h.- La Laguna (Tenerife).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, inaugura en la Universidad de La Laguna la jornada 'España, del aislamiento a la incorporación a Europa', incluida en la programación del ciclo sobre los 50 años de la muerte de Franco 'España en libertad'. Edificio de Geografía e Historia.

ECONOMÍA

9:30h.- Madrid.- AUTOPISTAS PEAJES.- El Consejo de Ministros aprueba el real decreto que traspone la directiva para el cálculo de tarifas y bonificaciones por el uso de las infraestructuras viarias, que no implicará nuevos peajes en la red de carreteras del Estado ni repercutirá en la política de descuentos actual. Consejo de Ministros. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

09:30h.- Madrid.- OBSERVATORIO FINANZAS.- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, inaugura el V Observatorio de las Finanzas, organizado por El Español e Invertia, en el que participan, entre otros, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán. Universidad Camilo José Cela. C/ Almagro, 5.

10:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- El pleno del Senado debate la ley del suelo del PP, tres semanas después de caer en el Congreso la pactada por el PSOE y el PNV. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

10:00h.- Madrid.- FUNCIONARIOS MOVILIZACIONES.- El Área Pública de CCOO informa en rueda de prensa de la convocatoria de movilizaciones para exigir al Gobierno una subida salarial para las plantillas públicas. Fernández de la Hoz, 12.(Texto)

11:00h.- Puente San Miguel (Cantabria).- EMPRESAS BRIDGESTONE.- Todas las secciones sindicales de la planta de la multinacional Bridgestone en Puente San Miguel convocan una concentración para reclamar a la dirección un plan industrial. (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- PISOS TURÍSTICOS.- La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) celebra en Madrid una jornada sobre el modelo pionero de regulación, ordenación y control de los pisos turísticos en la capital catalana. Espacio Bertelsmann. Calle de O’Donnell, 10.(Texto)

12:00h.- Guadalajara.- HIDRÓGENO VERDE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, recorren junto a representantes de empresas de hidrógeno verde las instalaciones de Accelera by Cummins en Guadalajara, la mayor planta de fabricación de electrolizadores de España. La cita para gráficos comienza a las 11:00 horas. C. Lorenzo Trillo, 13, 19004 Guadalajara (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

12:00h.- Madrid.- CONGRESO ASLAN.- El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, inaugura el Congreso Aslan 2025, una asociación que agrupa a 198 fabricantes y proveedores especializados en innovación digital y ciberseguridad. Palacio Municipal IFEMA Madrid. Avenida Capital de España, 5.

12:30h.- Madrid.- SECTOR ELÉCTRICO.- Red Eléctrica presenta las principales magnitudes del sistema eléctrico en 2024 y su evolución en las últimas cuatro décadas en un acto que contará con la participación de la vicepresidenta tercera y ministra, Sara Aagesen. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Plaza de San Juan de la Cruz, 12. (Texto)(Foto)(Vídeo)

13:00h.- ASAMBLEA HOSTELERÍA -Madrid- Hostelería de España celebra este martes su Asamblea General, en la que elegirá a José Luis Álvarez Almeida, actual presidente de la asociación de hostelería y turismo de Asturias OTEA, como nuevo presidente de la patronal. Asiste el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi y clausura el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu Boher. Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en Madrid. Calle Diego de León, 50.(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

JUSTICIA E INTERIOR

Soria.- SUCESOS PARRICIDIO.- El hombre de 35 años detenido este lunes en Soria por la muerte violenta de su madre, de 75 años, cuyo cuerpo sin vida ha sido localizado en su domicilio pasa a disposición judicial en las próximas horas.(Texto)

09:00h.- Pulianas (Granada).- SOCIEDAD DESAHUCIO.- Stop Desahucios convoca a una protesta contra el desahucio de una mujer y sus dos hijas en Pulianas (Granada) C/ Espinela 22, Urb. La Joya

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO GÜRTEL.- La Audiencia Nacional celebra la cuarta jornada del penúltimo juicio del caso Gürtel, que sienta en el banquillo a 19 acusados por presuntas adjudicaciones irregulares del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) a cambio de comisiones de hace más de dos décadas, con declaraciones de testigos tras los que comparecerá el único procesado que no ha confesado los hechos. C/ Límite esquina con c/ Mar Cantábrico.

10:00h.- Madrid.- INMIGRACIÓN CATALUÑA.- El pleno del Senado debate, entre otras, una moción del PP en la que insta al Gobierno a respetar las competencias estatales en materia de control de fronteras, así como a elaborar un plan nacional de inmigración con las comunidades autónomas tras el pacto alcanzado en esta materia con Junts. Senado. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

10:30h.- Madrid.- ETA JUICIO.- Continúa el juicio a la exdirigente etarra Iratxe Sorzabal por la colocación de una bomba en una papelera del aeropuerto de Alicante en julio de 1995, que fue desactivada sin causar daños, hechos por los que la Fiscalía pide para ella seis años de prisión. (Texto)

10:30h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Once aspirantes a dos plazas de magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo comparecen ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como los candidatos a las presidencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de varios. Tribunales Superiores de Justicia.

11:00h.- Madrid.- TERRORISMO ETA.- Inauguración de la exposición "Rolando 2.15-2:45", que conmemora los 50 años de la primera masacre de ETA, el atentado en la cafetería Rolando de Madrid, y que ha sido organizada por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo Biblioteca Central. Senda del rey, 5 (Texto)

11:00h.- Madrid.- ATENTADOS CATALUÑA.- Comisión de investigación del Congreso sobre los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017 con la comparecencia de la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Montserrat Torija, y el que era director de El Periódico de Catalunya cuando se produjeron los atentados, Enric Hernández. Congreso de los Diputados.

11:00h.- Cádiz.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- El Tribunal Constitucional celebra un Pleno jurisdiccional extraordinario en Cádiz, en el marco del 45º aniversario de su constitución y entrada en funcionamiento y para homenajear a la ciudad que vio nacer el constitucionalismo español, donde las Cortes de Cádiz aprobaron la Constitución de 1812. Oratorio de San Felipe Neri. (Texto)(Foto) (Vídeo)(Audio)

11:30h.- Madrid.- SUCESOS MENORES.- La educadora social Victoria Salina acude al Ministerio del Interior para registrar las más de 100.000 firmas recogidas en la plataforma ciudadana Change.org en demanda de más de seguridad y personal en los centros de menores tras el asesinato de una compañera en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales en Badajoz. Amador de los Ríos, 7. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

12:00h.- Granada.- SUCESOS NARCOTRÁFICO.- La Guardia Civil informa en rueda de prensa sobre la Operación Almonta, en la que se ha puesto a disposición judicial a varias personas por su presunta participación en el asesinato de un hombre desaparecido en septiembre de 2024 y la presunta vinculación de los detenidos en una organización criminal de narcotráfico y blanqueo de capitales. Comandancia de la Guardia Civil.

12:30h.- Madrid.- VIOLENCIA SEXUAL.- El actor Juan José Ballesta y su letrada informan en rueda de prensa sobre la conclusión de la causa que tenía abierta por una presunta agresión sexual. Ospina Abogados, calle General Oraá 29.

15:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- El pleno del Congreso debate la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE para rebajar la tasa máxima de alcohol cuando se conduce. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

15:00h.- Madrid.- VIVIENDA OCUPACIÓN.- El pleno del Congreso debate la toma en consideración a una proposición de ley de Junts para adoptar medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles. Congreso (Texto)

15:00h.- Madrid.- INMIGRACIÓN CATALUÑA.- El pleno del Congreso debate la moción del PP sobre el pacto migratorio alcanzado entre el Gobierno y Junts para delegar competencias a los Mossos en esta materia. Congreso (Texto)

16:00h.- Madrid.- SENADO CONTROL.- El PP pregunta al Gobierno en el Senado su valoración sobre la oposición de la Fiscalía a la reapertura del caso de Miguel Ángel Blanco, la vinculación del Ministerio de Defensa con la presunta trama de corrupción del caso Koldo, e interpela al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre las competencias del Estado en la defensa de fronteras. Senado (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

17:00h.- La Laguna (Tenerife).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, inaugura en la Universidad de La Laguna la jornada 'España, del aislamiento a la incorporación a Europa', incluida en la programación del ciclo sobre los 50 años de la muerte de Franco 'España en libertad'. Edificio de Geografía e Historia (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica hace pública la actualización semanal de los datos de la reserva hídrica en los embalses españoles.(Texto)(Infografía)

09:00h.- Madrid.- SALUD SOSTENIBILIDAD.- Lilly, en colaboración con Anis y Forética, organiza un taller para periodistas sobre Sostenibilidad y Salud para explorar sobre esta relación y obtener herramientas clave para una comunicación rigurosa y efectiva sobre el tema. Calle Alfonso XII, 30

09:00h.- Madrid.- LOBO IBÉRICO.- El PP incluye en su proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que presenta en el Senado un texto para rebajar la protección del lobo.

10:00h.- Barcelona.- JUICIO BLANQUEO.- La Audiencia de Barcelona juzga a nueve personas acusadas de blanquear 1,6 millones de euros procedentes de una estafa al club de fútbol italiano ACF Fiorentina por derechos de retransmisión de sus partidos. Audiencia de Barcelona. Sección segunda. (Texto)

10:30h.- Madrid.- SALUD DOLOR.- La Organización Médica Colegial presenta la herramienta iApas, un sistema basado en inteligencia artificial (IA) que proporciona respuestas precisas para el abordaje del dolor agudo cervical y lumbar, basadas en los contenidos de las Pautas de Actuación y Seguimiento (PAS). Plaza de Las Cortes, 11.

11:30h.- Madrid.- CULTURA CONGRESO.- La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados debate y vota distintas iniciativas sobre el reconocimiento de la escritora Luisa Carnés, conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de Luis Buñuel, la mejora laborales de los artistas o la promoción de la artesanía. Congreso.

12:00h.- Madrid.- RESISTENCIA ANTIBIÓTICOS.- Expertos en microbiología, urología, medicina preventiva, farmacia hospitalaria y cuidados intensivos abordan los retos actuales y las estrategias más innovadoras en la erradicación microbiológica, un nuevo horizonte en la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Arturo Soria, 99.

12:00h.- Madrid.- DISCAPACIDAD ONCE.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, participa en la presentación de la nueva Fundación ONCE Baja Visión. Palacete Duque de Pastrana, calle Platerías, 2.

14:00h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- Mascletà a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo, de Vilamarxant (Valencia). Plaza del Ayuntamiento (Texto) (Foto)(Vídeo)

18:00h.- Madrid.- PANDEMIA ANIVERSARIO.- La Plataforma para la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare) convoca una concentración ante el Tribunal Supremo para reclamar "verdad y justicia" para los ancianos que fallecieron en las residencias de Madrid en los primeros meses de la pandemia. Declaraciones de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto a las 17:45. Plaza Villa de París. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

18:00h.- Madrid.- CONSTITUCIÓN LIBRO. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste a la presentación del libro 'La Constitución como forma de la democracia. Libro homenaje a Paloma Biglino', en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

19:00h.- Madrid.- MAYOR ZARAGOZA.- Acto homenaje a la persona y trayectoria profesional de Federico Mayor Zaragoza. El acto está organizado por la Fundación Cultura de Paz y Tiempo de Arte y participarán rectores de universidades, el Defensor del Pueblo y la ministra de Educación, Pilar Alegría, por videoconferencia. Círculo de Bellas Artes. C/ Alcalá,42.

23:59h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- Nit de Foc de las Fallas de 2025 a cargo de Pirotecnia Hermanos Caballer. Puente de Monteolivete.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- OPERA FORMACIÓN.- Presentación del programa de formación Crescendo, del Teatro Real, que este año cumple su quinto aniversario. Acuden la soprano Saioa Hernández y el tenor Francesco Pio Galasso, que apadrinan esta quinta edición. Teatro Real.

10:10h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- El Festival de Cine de Málaga celebra su quinta jornada con la presentación de los largometrajes 'Lo que queda de ti', 'Perros', 'Culpa cero' y 'Sugar Island', entre otros actos. (10:10h, rueda de prensa del equipo de la película 'Lo que queda de ti'; 10:40h, 'Perros', y 14:30 del equipo de 'Culpa cero'). Cine Albéniz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- TELEVISIÓN EXPOSICIÓN.- 'The Friends Experience', la exposición oficial de la emblemática serie de televisión 'Friends' llega a Madrid en la que se recrean los escenarios de la serie donde los visitantes podrán interactuar. Pabellón 14.1 del recinto ferial IFEMA MADRID. (Texto)(Foto)

11:00h.- Madrid.- ARTE EXPOSICIÓN.- Desayuno de prensa en la Real Fábrica de Tapices para presentar la exposición que dedica a la artista japonesa Mako, y que en colaboración con Casa Asia y la Fundación J. Llorens Artigas da a conocer sus dibujos, estampados, instrumental de trabajo, fotografías y cerámicas, junto con antiguos katagami traídos de Japón. Real Fábrica de Tapices. C/ Fuenterrabía, 2.(Texto)(Foto)(Vídeo)

11:30h.- Barcelona.- RACHEL CUSK.- La escritora Rachel Cusk habla de su nueva novela, 'Desfile', premio Goldsmiths 2024, Sede Asteroide. Santaló 11-13 3º1ª (Texto) (Foto)

11:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ARQUEOLOGÍA GRAN CANARIA.- El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el rector de la Universidad de Las Palmas, Lluís Serra; y los investigadores Jonathan Santana y Jacob Morales, presentan los resultados de un proyecto de investigación sobre el primer poblamiento humano de la cumbre de la isla. Cabildo. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- MARÍA MOLINER.- La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) y la Biblioteca Nacional de España (BNE) celebran un acto de homenaje a María Moliner, con motivo del 125.º aniversario de su nacimiento, y presentan la moneda conmemorativa emitida por la FNMT en su honor. Biblioteca Nacional , salón de actos.

12:00h.- Madrid.- CULTURA FRANCIA.- Presentación de la temporada cultural del Instituto Francés, en la que participa la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal, y que contará con la participación del pintor Miquel Barceló, en calidad de padrino. Instituto Francés. Calle Marqués de la Ensenada, 10.

12:15h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entrega la Biznaga de Plata al Gobierno de la región de Murcia en la sección Territorio del Mafiz del 28 Festival de Málaga. Ayuntamiento.

17:00h.- Barcelona.- CIUDADES CERVANTINAS.- Acto de bienvenida del III Encuentro Internacional de la Red de Ciudades Cervantinas en Barcelona Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona (Texto). EFE

