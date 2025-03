Sumar descarta división de voto en las iniciativas sobre gasto de defensa en el Congreso

Madrid, 17 mar (EFE).- La secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, ha descartado que vaya a haber división dentro del grupo parlamentario al votar esta semana en el pleno del Congreso dos iniciativas de PP y BNG sobre gasto de defensa, y ha anunciado una reunión de la dirección este lunes para consensuar su postura.

"Lo descarto totalmente. Saben que estamos trabajando desde diferentes y múltiples ámbitos, y hay un consenso unánime al respecto del tema que nos ocupa", ha dicho en una rueda de prensa preguntada sobre si contempla una división de voto en el grupo.

En concreto, el pleno del Congreso debate y vota esta semana una proposición de ley del PP a favor del aumentar el gasto en defensa y una moción del BNG contraria.

En el grupo parlamentario Sumar hay partidos totalmente contrarios a aumentar el gasto en defensa, como IU, Compromís y la Chunta Aragonesista, y otros como Movimiento Sumar, al que pertenece la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que abre la puerta a este aumento si no es con un fin estrictamente belicista.

En este sentido, el grupo parlamentario Sumar celebró el pasado lunes una reunión donde alcanzó un consenso de mínimos, al rechazar un aumento del gasto militar y distinguir este concepto del gasto en defensa, más asociado a la seguridad, y este lunes habrá una reunión de la dirección de grupo para consensuar una postura en las votaciones previstas, algo que pretenden conseguir matizando el contenido de ambas a través de enmiendas.

"No compartimos una carrera armamentística, no compartimos una escalada bélica y, sobre todo, entendemos que hablar del gasto en defensa no puede bajo ninguna circunstancia limitar o bloquear las inversiones en la agenda social", ha subrayado la secretaria de Organización de Sumar en alusión a los puntos en común dentro del grupo.

Hernández considera que la postura de Sumar sobre defensa está calando en la parte socialista del Gobierno, hasta el punto de hacerle "reconsiderar posiciones de inicio", y ha rechazado que Podemos incluya a Yolanda Díaz como parte de una "coalición de la guerra", ya que afirma que siempre han estado y estarán a favor de la paz.

Por otro lado, ha apoyado la idea de que cualquier posible aumento del gasto en defensa sea debatido y sometido a votación en el Congreso, al tiempo que ha reconocido que el debate sobre esta cuestión es "sumamente complejo".

En su opinión, la política de defensa "no va de aumentar presupuestos, va de discutir el modelo que queremos".

En este sentido, fuentes del partido Movimiento Sumar señalan que hay que analizar las cifras reales sobre el actual gasto en defensa en España, por si ya estuviéramos en el 2 % del PIB comprometido con la Comisión Europea, y reclaman también que el Gobierno defina el tipo de gasto, aclarando además de dónde prevé sacar el dinero.

