IU pide abrir el debate sobre las bases militares si EEUU "ya no es un socio fiable"

Málaga, 17 mar (EFE).- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha rechazado apoyar el incremento del gasto militar y ha planteado abrir el debate sobre bases militares como las de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), "si Estados Unidos ya no es un socio fiable".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, donde ha acudido al encuentro 'Convocatoria por la Democracia', ha planteado la posibilidad de que el Gobierno no remita ese aumento de gasto para su votación en el Congreso de los Diputados.

"La sociedad española no se puede sustraer a un debate necesario, eso lo tiene que entender el socio de Gobierno y lo tienen que entender quienes piensan que no es necesario", ha asegurado Maíllo, que ha insistido en que no apoyará "el aumento de esta escalada bélica y el gasto militar para ese marco de espiral belicista y de militarización de la seguridad".

"No existe seguridad si se construye a través del gasto militar", ha indicado el líder de IU, que ha añadido que "una economía de guerra solo va a beneficiar a la industria armamentística" y ha resaltado que no apoyarán un envío de tropas "que no sea de Naciones Unidas".

Ha abogado porque el único aumento sea el de mejorar los salarios de la tropa de las Fuerzas Armadas, algo en lo que sí están de acuerdo.

Maíllo ha sostenido que si Estados Unidos ya no es fiable, hay que debatir sobre las bases militares.

"Ese debate procede porque no tiene sentido ante un socio que no es fiable, que sea una amenaza para la seguridad europea, que tengamos bases norteamericanas en España y el resto del continente europeo", ha destacado, además de defender un sistema de seguridad basado en la cooperación y la vía diplomática. EFE

(foto) (vídeo)