Investigan por violencia de género al primer condenado a prisión permanente revisable

Jaén, 17 mar (EFE).- El primer asesino de violencia de género condenado a prisión permanente revisable en España es ahora investigado por acoso y como presunto autor de otro delito de violencia de género cometido desde la cárcel de Jaén, donde cumple condena.

El investigado es catalogado como agresor persistente, ya que le constan además del asesinato de su expareja, delitos similares sobre otras cinco víctimas más.

Francisco S.G. es el primer asesino de violencia de género condenado a prisión permanente revisable en España, en 2019, ya que tras de asesinar en enero de 2017 a su víctima, la violó, le propinó más de un centenar de golpes y después la degolló.

Desde entonces cumple condena en el centro penitenciario de Jaén, y ahora es investigado por otro delito de violencia de género, al acosar desde la cárcel, presuntamente, a una mujer.

Según la Policía Nacional, el denunciado se valió de la amistad que tenía en prisión con un familiar de la víctima que ahora ha denunciado para conocerla e iniciar con ella una relación sentimental a distancia.

Duró alrededor de ocho meses, hasta que ella descubrió los antecedentes del denunciado y el verdadero motivo de su condena en prisión.

Decidió cesar la relación, pero el condenado supuestamente no lo aceptó y comenzó a amenazarla y coaccionarla, en primera instancia, mediante llamadas telefónicas. Después de bloquearlo, siguió el acoso por correo postal, una correspondencia que ha sido entregada a los agentes encargados de la investigación como prueba.

“Eres lo más importante de mi vida y por eso os he puesto en el testamento, a ti y a tus hijos”. “Si no puedo estar contigo, no quiero vivir”. “Mi dolor será tu puta pesadilla...Tic, tac, tic, tac: voy a ser un hijo de puta, eso es lo que a ti te mola me han dicho, no tan buenazo. El puteo te va más, pues juguemos”, son algunos de los mensajes enviados.

En atención a los protocolos de actuación establecidos por la Secretaría de Estado de Seguridad y el Cuerpo Nacional de Policía, el denunciado está catalogado por los investigadores como agresor persistente, ya que al mismo le constan además del asesinato de su expareja, delitos similares sobre otras cinco víctimas más. Todas ellas están en el sistema Viogen. EFE

