El impulso de la Segunda lanza a Tárrega: fijo en el once del Valencia y a la sub 21

Valencia, 17 mar (EFE).- Asentado en el once del Valencia y convocado por primera vez con la selección sub 21 tras no haber jugado antes con las categorías inferiores de España, el central César Tárrega (Aldaia, 2002) vive estas semanas el mejor momento deportivo de su carrera y lo hace apenas un año después de haber salido cedido a la Segunda División al no contar con oportunidades.

Este lunes el jugador fue convocado con Santi Denia con la sub 21 ante la llamada de la absoluta a Dean Huijsen por la lesión de Íñigo Martínez. Tárrega estaba en la prelista de seleccionador pero inicialmente no había sido incluido en la convocatoria.

Pese a que cumplió 23 años hace un par de meses, Tárrega puede jugar con la selección sub 21 porque en septiembre de 2023, cuando empezó la fase de clasificación para la Eurocopa de Eslovaquia del mes de junio, aún no había cumplido 21 años y, por tanto, podría aún ser incluido en el equipo que la juegue.

Con 193 centímetros de altura que coronan un potente físico, Tárrega nunca antes había sido llamado con las categorías inferiores de España. Empezó su formación en el Don Bosco, pasó por el Levante y en juveniles recaló en la Academia del Valencia.

De familia profundamente valencianista, el central se estrenó con el primer equipo en la Liga el 16 de septiembre de 2023 de la mano de Rubén Baraja, que le dio siete minutos en el tramo final del triunfo ante el Atlético de Madrid por 3-0.

Dos años antes, José Bordalás lo había hecho ya en partido oficial en la Copa del Rey ante el Utrillas turolense. "Es un orgullo haber debutado con el equipo de mi vida", señaló entonces.

El jugador valenciano, aunque con ficha del filial, hacía vida con el primer equipo pero la extensa nómina de fichajes y la presencia de los también prometedores Cristhian Mosquera y Yarek le relegaron al último puesto en el 'vagón de oportunidades'.

Falto de minutos en la élite, decidió aceptar la propuesta del Valladolid y el 19 de enero de 2024 salió cedido al equipo pucelano, en el que se convirtió en pieza clave para lograr el ascenso. Fue titular en catorce choques en el tramo final de la temporada y acumuló 1.308 minutos en dieciséis partidos.

A su vuelta, le esperaba el anuncio de su renovación con el Valencia hasta 2028, ya con ficha del primer equipo. El arranque de la nueva campaña le pilló en el banquillo, porque Mosquera y Yarek estaban por delante pero las primeras derrotas le hicieron quitarle el puesto a este último.

En la tercera jornada ya estaba en el once y desde entonces solo lo ha dejado en un encuentro y ni la recuperación de Mouctar Diakhaby, ni el cambio de dibujo que amagó el técnico Carlos Corberán en algunas jornada han alterado su presencia en el equipo titular.

El pasado sábado en Girona fue uno de esos tres centrales que a veces alinea el técnico y como 'líbero' brilló en el centro de la zaga hasta acumular él solo más de veinte despejes.

Este lunes el central de unirá a la concentración de la selección sub 21 y tendrá dos oportunidades para estrenarse en un encuentro amistoso, el viernes en Lorca (Murcia) ante la República Checa y el martes ante Alemania en Darmstadt. EFE