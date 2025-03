Dos ex altos cargos venezolanos afirman que policías se interesaron por Podemos

Madrid, 17 mar (EFE).- Dos exviceministros venezolanos han declarado este lunes en la Audiencia Nacional que se reunieron en varias ocasiones con ex altos mandos policiales entre 2015 y 2016, quienes les mostraron su interés en si disponían de información sobre Podemos y supuestos vínculos con Venezuela.

Los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado han comparecido ante el juez Santiago Pedraz, que investiga si desde la cúpula policial, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se llevaron a cabo investigaciones irregulares y sin aval judicial a Podemos y sus diputados entre 2015 y 2016.

Según informan a EFE fuentes jurídicas, Villalobos ha explicado que se reunió con el inspector Bonifacio Díez en Washington en 2015. Según su versión, ya en España, este inspector le habría proporcionado fichas policiales de miembros de Podemos que después le fueron incautadas en un registro de su casa.

No obstante, ha indicado que no recuerda de quién eran esas fichas y ha señalado que nunca las ha recuperado.

Ministro de Energía entre 2001 y 2006, Villalobos señaló el pasado noviembre en una comisión de investigación en el Congreso que estuvo trece meses en prisión tras negarse a hablar con policías, jueces y fiscales en contra de Podemos, la familia Pujol, la banca andorrana o la empresa Duro Felguera.

Javier Alvarado, por su parte, ha señalado que, al llegar a España de Venezuela, solicitó a su abogado una reunión con la Policía.

Ha dicho que mantuvo dos encuentros con el ex director adjunto operativo del Cuerpo Eugenio Pino, Bonifacio Díez y otros policías, a quienes entregó documentación sobre supuestos pagos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Después de analizarla, ha dicho que le preguntaron por Podemos.

Sobre si también aportó documentación sobre Podemos -como habría afirmado en otro procedimiento judicial-, este lunes Alvarado ha indicado que no recordaba qué era exactamente lo que había aportado y si entre los documentos había pagos a Podemos debido al tiempo transcurrido.

No obstante, ha afirmado que no le consta que existiese ninguna investigación formal, ni policial ni judicial, y que no le dieron acuse de recibo de la documentación aportada.

También ha declarado este lunes José Aliste, abogado de Ochoa, quien en muchas preguntas se ha acogido al secreto profesional y se ha presentado como un transmisor con su cliente.

Entre los ex altos cargos de Interior de la época del Gobierno del PP investigados en esta causa figura el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, quienes ya declararon como imputados y rechazaron haber impulsado este tipo de investigaciones para después filtrarlas a los medios y desprestigiar al partido.EFE