Comuns celebra el acuerdo en Rodalies con los sindicatos porque protege derechos laborales

Barcelona, 17 mar (EFE).- La portavoz de Catalunya en Comú, Aina Vidal, ha celebrado este lunes el acuerdo por el que los Comités Generales de Empresa de Renfe y Adif han desconvocado las siete jornadas de huelga previstas, ya que considera que con este quedan "protegidos" los derechos de los trabajadores.

En rueda de prensa en la sede del partido, Vidal se ha posicionado así sobre la serie de pactos que a última hora de ayer domingo alcanzaron el Ministerio de Transportes, el Departamento de Territorio de la Generalitat y la mayoría de los sindicatos presentes en estos comités generales para desconvocar la huelga.

A juicio de Vidal, el acuerdo cerrado permite que se "protejan" unos derechos laborales que los trabajadores "tardaron décadas en conseguir".

Con todo, tras los retrasos registrados esta misma mañana, ha dicho que "la situación es insostenible" y que "llueve sobre mojado".

"No es posible que no seamos capaces de distinguir un día de huelga de cuando no la hay", ha lamentado tras incidir, en especial, en la falta de información a los usuarios y en los para ella insuficientes servicios alternativos de transporte.

"Son imprescindibles nuevas medidas para hacer frente a una situación insostenible", ha agregado.

Para la dirigente de Comuns, el pacto cerrado ayer también garantiza un "traspaso efectivo" a la Generalitat.

Vidal ha subrayado, asimismo, la "importancia" que tendrá el pleno monográfico que se celebrará en el Parlament el próximo martes, 25 de marzo, lo que será posible precisamente a petición de su grupo, de ERC y de la CUP. EFE