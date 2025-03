Carrera: En mi cabeza no entra ya la lesión, quiero ayudar a revalidar el título

Valencia, 17 mar (EFE).- La interior del Valencia Basket Raquel Carrera aseguró que afronta la Copa de la Reina sin pensar en la lesión que sufrió en la pasada edición de ese torneo y que la ha mantenido once meses de baja y con la idea de ayudar a su equipo a revalidar el titulo.

"He estado trabajando día tras día para volver lo mejor posible y en mi cabeza no entra ya la lesión, estoy en la pista, me centro en ayudar al equipo y es lo que quiero", apuntó.

"He estado trabajando mucho para volver, para volver a jugar y para hacerlo lo de la mejor manera posible. Estoy con ganas de intentar ayudar al equipo de la mejor manera posible, y con ganas de intentar ayudarle a revalidar el título", añadió.

La gallega dijo que está muy contenta tras un año de recuperación de regresar a la Copa. "Volver a la competición en la que pasó todo es volver, volver a intentarlo y sentirme feliz", señaló.

"La recuperación son días, es un camino muy largo y hay días buenos en los que todo es genial, que te levantas y estás con muchas ganas de ir a entrenar y otros días a los que te levantas te duele la rodilla o te duele cualquier otra cosa y tienes que afrontarlos igual que los buenos. He tenido la suerte de estar muy bien acompañada, con gente que me ha ayudado mucho en esos días", recordó.

Carrera habló también de cómo se ha sentido en su regreso. "La vuelta es un camino duro, un camino que tiene momentos complicados y voy partido a partido, ajustando sensaciones y (estoy) contenta", destacó.

La internacional española analizó también qué supone llegar tras tres derrotas seguidas. "Es complicado, somos conscientes de que podíamos haber competido mejor. Vamos a demostrar que hemos estado trabajando para demostrar en la Copa que seguimos aquí y que vamos a por todas", advirtió.

"Vamos con la mentalidad de competir cada partido que tengamos que jugar, tenemos a Jairis metido en la cabeza y vamos a prepararlo lo mejor posible. Todas hemos vivido ya experiencias de tener derrotas, de tener mejores y peores partidos, y lo afrontaremos de la mejor manera posible", aseguró.

"Al final, han sido tres partidos", zanjó Carrera. La interior dijo que tienen muy buenas jugadoras y que saben competir muy bien. "Siempre queremos ganar, todos los equipos quieren pero nos vamos a centrar en el primer partido, que es Jairis y ojalá pueda llegare un título", apuntó. EFE