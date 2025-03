Torres recuerda que el Gobierno "se dejará la piel" con los menores migrantes, a pesar de la falta de apoyos del PP

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido este sábado que el Gobierno de España seguirá "dejándose la piel" para dar una solución al "hacinamiento" de los niños y niñas migrantes no acompañados que están en unas condiciones "no aceptables" en centros diversos, tanto de Canarias como de Ceuta y de Melilla, siendo aún "conscientes" de que en ese proceso no se podrá contar con el Partido Popular.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, con motivo del 11º Congreso insular que el PSOE celebra en Lanzarote, Torres ha asegurado que el Estado continuará "trabajando incansablemente" por una solución en la materia, si bien ha añadido que en ocasiones les "hubiese gustado" tener a su lado a alquien, en alusión al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que "hubiese colocado al Partido Popular en su lugar".

"Ha sido el Partido Popular con quien él gobierna (en Canarias) quien impidió que se admitiera a trámite una proposición de ley apoyada por más de 10 partidos que aceptaban que hubiese menores no acompañados, que están en Canarias, en Cataluña o en el País Vasco", ha recordado el ministro.

Ha resaltado que, a pesar de esta situación, se haya seguido "avanzando" y haciendo "todo" lo que les han pedido, mientras el PP les haya dejado otra vez "en la estacada" con su falta de apoyos: "Ni siquiera nos han apoyado esta semana para agilizar los trámites para la edad de los menores no acompañados".

"El Gobierno de España sigue trabajando intensamente para darle una solución al hacinamiento de los niños y niñas que están en unas condiciones no aceptables en centros diversos, tanto de Canarias como de Ceuta o de Melilla. Somos conscientes que en esto no podemos contar con Alberto Núñez Feijóo, ni con su organización política, ni con el Partido Popular, pero nos vamos a seguir dejando la piel para lograrlo", ha dicho.

En ese sentido, ha continuado Torres haber echado en falta, en ocasiones, a un presidente del Gobierno de Canarias que "con contundencia, hubiese colocado al Partido Popular en su lugar"; sin embargo, ha dicho, como "importante es la gestión pública, la defensa del interés general" y, ha proseguido, el Ejecutivo nacional seguirá "hasta el final, dejándose la piel, sudando al máximo para que esto se pueda resolver".