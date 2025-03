Ponsarnau: "Lo único que ha faltado a la fiesta es que jugásemos un poco mejor"

Bilbao, 16 mar (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao Basket, lamentó que "lo único que le ha faltado a la fiesta" de celebración del 25º aniversario del club ha sido que su equipo haya "jugado un poco mejor" para hacer frente a un La Laguna Tenerife que se impuso en Miribilla por 65-75.

"Lo hemos intentado. La verdad que la gente la verdad lo ha intentado desde la pista y se estaba esforzando. Dejar al mejor ataque de la liga en 75 puntos es porque el equipo estaba luchando y estaba comprometido", destacó el técnico en su valoración del encuentro.

"Nos lamentamos por el partido, por la victoria y por la fiesta y no haber conseguido que fuera un día redondo", incidió un Ponsarnau que destacó que el Tenerife "encontró la forma de ganar desde la solidez".

"En los últimos minutos del primer cuarto perdimos las esencias y creo que jugamos demasiado egoístas en ataque. Desde nuestro no acierto han empezado a imponer su idea y luego nos han faltado rachas de acierto para hacer un cambio de timón real en el partido y continuidad cuando parecía que la encontrábamos. Hemos encontrado pocos jugadores con acierto", apostilló.

Ponsarnau, por otro lado, desveló que Harald Frey jugó mermado por un virus que le impidió entrenar el sábado. "Hoy estaba un pelín mejor y lo hemos intentado, pero a este nivel de demanda un jugador a medio gas, a no ser que seas Jokic... Harald necesita su energía y hoy no podía jugar con su fuerza. Lo ha intentado pero no ha sido su momento. Quizás nos hemos equivocado al apostar por él", admitió el técnico. EFE

ibn/og