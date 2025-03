Piden cárcel para los dos policías que humillaron e insultaron a una mujer transexual

Alicante, 16 mar (EFE).- La fiscalía de Alicante pide dos años y dos meses de prisión para dos agentes de la Policía local de Benidorm que, en mayo de 2020 y por su identidad de género, humillaron y insultaron a una mujer transexual en plena calle desde un coche patrulla.

Uno de los dos policías profirió los insultos y humillaciones y el otro grabó lo ocurrido, un vídeo que envió a su compañero quien, a su vez lo reenvió a un grupo de Whatsapp de más agentes, uno de los cuales finalmente lo subió a la plataforma Youtube, según el ministerio público, que aprecia un delito de odio.

El juicio contra estos dos agentes se ha fijado para este martes, 18 de marzo, a partir de las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

Los hechos ocurrieron el 1 de mayo de 2020 cuando los procesados, que estaban de servicio en plena pandemia sanitaria, circulaban en el vehículo policial y se aproximaron a la víctima.

Según relata la fiscalía, uno de los policías se dirigió a ella y le dijo “de día eres todavía más feo, eres horrible” y añadió, en el contexto de confinamiento, “¿qué es lo que hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar? ¿Cómo vives?” Si antes jalarías pocas pollas, con lo feo que eres, ¿ahora qué haces?".

En el vídeo subido a internet se ve que este agente añadió: "Te dije el otro día que no podías estar por aquí y no te denuncié", mientras su compañero que está grabando la escena replica "no, no, hay que denunciarle". "Que te vayas, cerdo", espetó el policía local antes de detener la grabación.

La difusión del video tuvo una gran repercusión en las redes sociales y en los medios de comunicación, y causó la detención del agente de los insultos, que quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.

Además, tanto él como su compañero, el que grabó las imágenes, fueron expedientados por el ayuntamiento de Benidorm y suspendidos de sus funciones. EFE