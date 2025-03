Iñigo Pérez: "Me gustaría jugar en Europa pero hay que tener los pies en el suelo"

Madrid, 16 mar (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, dijo que está "enfadado y dolido" tras el empate cosechado este domingo frente a la Real Sociedad y apuntó que él es el "primero" al que le "encantaría jugar en Europa", aunque volvió a reiterar que, como equipo humilde, deben "tener los pies en el suelo" para lograr cuanto antes el objetivo prioritario de la permanencia.

El Rayo llegó a remontar el tanto inicial de Martín Zubimendi en la primera mitad y, tras anotar dos goles, acabó encajando el empate a falta de diez minutos para el final. Ese punto les deja a siete de la sexta plaza que da acceso a Europa.

"Todavía dura esta sensación de que sientes que tienes la victoria y al final se escapa. Aún estoy gestionando este momento de poder tragar saliva para hacer un análisis frio", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"En la primera parte no tuvimos la fluidez que nos hubiera gustado tener para generar llegadas pero ya vemos que los equipos vienen a Vallecas sabiendo esto y nos plantean un escenario denso. En la segunda parte segunda parte bajamos el ritmo, nos encontramos a nosotros mismos y después de marcar dos goles te ves celebrando con la puntuación y te imaginas cosas pero no sale bien. Aún así creo que es justo el empate", señaló.

"Tendríamos que ponernos muy al detalle para ver quién ha merecido más pero creo que meremos más de lo que estamos sumando últimamente. Aún así creo que es una linea a seguir que hemos mantenido pese a los cinco partidos sin ganar", destacó.

"Tenemos que querernos como somos pero hay que ver las limitaciones que tenemos. Venimos de una dinámica de juego muy alta que va a costar mantener pero hay que tener cabeza fría y contextualizar. Con 37 puntos el primer objetivo no está conseguido. Estamos muy cerca, lo tenemos en la palma de la mano y solo nos queda cerrar el puño pero hay que seguir. No nos puede afectar mucho tiempo si estamos cerca del objetivo o no. Hay que tener claro el camino para subsistir", manifestó.

Sobre el resultado, Iñigo Pérez volvió a reiterar su "enfado" y subrayó la importancia de "gestionar estos momentos son complejos".

"Lo llevo haciendo toda la vida pero hay días que molestan más que otros. Hoy estoy especialmente dolido. Soy el primero al que le gustaría jugar en Europa pero hay que tener los pies en el suelo y no hay que pecar de soberbios y equivocarnos", finalizó. EFE

