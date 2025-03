'Génova' asume el coste de mantener a Mazón pero apuesta por dar tiempo a la investigación judicial

El PP nacional mantiene públicamente que "no ha cambiado" la postura del partido sobre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien "no está imputado" en la investigación judicial de la dana. Pese al "ruido" y el "desgaste" que supone que la gestión del Consell esté diariamente en el foco mediático, fuentes de la cúpula del PP consultadas por Europa Press confían en que no pase factura a Alberto Núñez Feijóo.

Por lo pronto, el presidente del PP ha optado por sostener a Mazón y dar tiempo a la instrucción judicial, después de garantizar su intención de que se investigue "hasta el final" y asegurar que, desde el partido que dirige, se asumirán las responsabilidades que les corresponda.

"La investigación es lo mínimo que podemos ofrecer a las víctimas, la vida no la podemos devolver pero la dignidad a las familias es el compromiso que asumo como presidente del primer partido del país", aseveró el viernes en Valladolid.

MAZÓN NI SIQUIERA ESTÁ IMPUTADO

En el cuartel general de los 'populares' subrayan que están en una investigación "muy inicial" y recuerdan que por el momento Mazón ni siquiera está imputado. Es más, ahora tampoco hay "ningún indicio" de que vayan a imputarlo, según fuentes de la dirección del PP.

Por eso, en 'Génova' apuestan por manejar los tiempos y no adelantarse a los acontecimientos. El propio Feijóo apuntó en esa dirección el jueves en el Congreso cuando dijo que "la forma es la garantía de las cosas". "Todo en su momento y, de momento no hay ninguna novedad que me haga cambiar de posición", zanjó al ser preguntado por la situación de Mazón.

Pese al respaldo público a Mazón, la cúpula del PP ha empezado a marcar distancia con el presidente de la Generalitat tras sus "cambios de versión" sobre su actuación el día de la tragedia y el "contundente" auto de la jueza de Catarroja, que cuestiona la actuación del Consell al subrayar que "correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población".

Tras las inundaciones del 29 de octubre, tanto Feijóo como miembros de la dirección de PP visualizaron un apoyo cerrado a Mazón, destacando en cada intervención pública que "ha dado la cara" desde el primer momento y ha vinculado "su futuro político a la reconstrucción", en contraposición a la "deslealtad" del Gobierno de Pedro Sánchez por "usar el dolor para hacer política".

Con el paso del tiempo y conforme avanza la investigación judicial, el respaldo al presidente de la Generalitat ha pasado a ser más tibio. Hace poco, el propio Feijóo llegó a admitir que Mazón estuvo "noqueado" tras la dana y, más recientemente aseguró públicamente que ni la Generalitat ni el Gobierno de Sánchez habían "estado a la altura".

LAS ENCUESTAS

En las filas del PP admiten el "desgaste" que supone que el foco mediático esté puesto diariamente en la gestión del Consell y no ocultan su "hartazgo". Este mismo jueves, el debate del Pleno del Congreso para aprobar una comisión de investigación sobre la dana acabó con gritos de 'Mazón, dimisión' desde Sumar.

Sin embargo, en 'Génova' confían en que la situación actual no perjudique a Feijóo. Un miembro de la cúpula del partido sostiene que "de momento" la crisis de Mazón no pasa factura al partido a nivel nacional, según los datos demoscópicos que maneja la formación. "Seguimos estando cuatro o cinco puntos por encima del PSOE", incide otra persona del equipo de Feijóo.

En esa misma línea apuntó hace unos días el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, quien no cree que la situación de Mazón esté erosionando en este momento al partido". "Le puedo decir, también me dedico a las encuestas dentro del PP, que hoy el Partido Popular seguiría gobernando en la Comunidad Valenciana", respondió en una entrevista en Cuatro.

LA "ENCRUCIJADA" DE FEIJÓO

Fuentes del PP consideran que Feijóo no tiene en este momento demasiado margen para actuar porque no puede hacer "un movimiento" en Valencia para forzar la salida de Mazón "sin tener el recambio organizado". "Es una encrucijada", resume un alto cargo del partido.

Además, las mismas fuentes advierten de que apostar por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tiene sus riesgos porque supondría un "agujero" en el ayuntamiento de la ciudad, donde el PP acaba de quedarse en minoría. "Si no se ha movido es porque no hay plan B", sostiene un dirigente.

En las filas del PP han recordado también que cualquier movimiento para sustituir a Mazón requeriría el apoyo de Vox, un partido que en este momento está "cómodo en el desgaste" al presidente de la Generalitat, según explican.

LOS PRESUPUESTOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

En cualquier caso, fuentes del PP creen que Feijóo actuará en algún momento, pero no en el corto plazo, máxime cuando está aún incipiente la investigación judicial. "La presión va a ir creciendo porque la jueza ha puesto negro sobre blanco", sostiene un cargo 'popular'.

Entretanto, PP y Vox siguen negociando los presupuestos de la Generalitat. El Partido Popular ha advertido de la "irresponsabilidad" de no apoyarlos tras la dana mientras que el Gobierno de Mazón eleva la presión y sostiene que no hay plazo concreto para sacar adelante las cuentas autonómicas.

Esta misma semana, el síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, afirmó que su grupo sigue negociando los presupuestos con el PP y confió en que estos trabajos "acaben bien" y "más pronto que tarde".

Eso sí, fuentes del PP admiten que si Mazón llegase a un acuerdo en los presupuestos con la formación de Santiago Abascal, sería un balón se oxígeno para el presidente de la Generalitat en los próximos meses. También se reduciría el margen de Feijóo para apartarlo en este momento, apostillan otras fuentes de la formación.