España, bronce por equipos en la Copa de Europa de lanzamientos

Redacción deportes, 16 mar (EFE).- La delegación española en la Copa de Europa de lanzamientos disputada en Nicosia (Chipre) terminó la competición con la medalla de bronce del equipo absoluto masculino, que se une al histórico bronce de la gallega Belén Toimil en peso en la primera jornada y la plata del riojano sub-23 Marcos Moreno en disco y el equipo femenino de la misma categoría en la segunda.

El equipo masculino se colgó el bronce al sumar 4.396 puntos debido al quinto puesto en disco de Diego Casas (63,09 metros), los sextos puestos de Manu Quijera en jabalina (80,16 metros) y José Ángel Pinedo en peso (19,73) y el vigésimo de Kevin Arreaga en martillo (71,37).

El país ganador fue Alemania con 4.543 puntos seguido de Italia con 4.402 y España con 4.396.

En jabalina el representante español fue el navarro Manu Quijera, medallista de oro en 2023 y de bronce en 2024. El actual campeón de España, que ha lanzado este invierno 81,46 metros, se quedó en 80,16 en Nicosia, en un concurso que se llevó el griego Ioannis Kyriazis.

En la final B de jabalina compitió Pablo Costas, subcampeón de España este mismo año. El leonés fue la gran revelación del año pasado en Leiria (Portugal) siendo uno de los que más puntos aportó al equipo gracias a su magnífica actuación con una marca de 77,13 metros, un resultado que no pudo volver a repetir al quedarse en 76,06.

En peso, el mallorquín José Ángel Pinedo, actual campeón de España y que se fue por encima de los 20 metros el invierno pasado, se quedó en Nicosia en 19,73, mejor marca de la temporada. Ese resultado le hizo concluir sexto, siendo el ganador el italiano Nick Ponzio con 20,60.

El madrileño Kevin Arreaga, tras siete años sin ser internacional, desde 2017 en unos Europeos sub23, se estrenó con la selección absoluta con un vigésimo puesto en martillo con 71,37 metros. El ganador fue el húngaro Bence Halasz con 78,75 metros.

En la primera jornada, los españoles Diego Casas y Yasiel Sotero revivieron su particular duelo del campeonato nacional y concluyeron quinto y sexto, respectivamente, con 63,09 y 62,85 metros, ambos lejos de sus mejores marcas.

En la categoría sub23, ya en esta segunda jornada, el joven riojano Marcos Moreno logró su primera medalla internacional con una plata en disco gracias a una marca de 59,47 metros, su tercer mejor lanzamiento de siempre. Además, esta medalla supuso la primera de España en la historia en esta prueba.

"Me he sentido muy cómodo en la competición, me he sentido muy bien y he notado opciones para poder ganar en verano a los alemanes y la gente buena de verdad", confesó Moreno al término de la prueba.

El ganador de la prueba fue el alemán Steven Richter con 60,72 metros.

En la misma categoría sub-23, las atletas españolas lograron la medalla de bronce gracias a los buenos resultados de las cuatro participantes, que alcanzaron los 3.791 puntos.

Los mejores resultados del equipo fueron los de la lanzadora de martillo Andrea Sales (63,32 metros), de disco Naomey Ezenwa (53,60 metros), de peso Inés López (15,72 metros) y de jabalina Paula Rodríguez (50,92). EFE