2-1. Un gran resultado para el Racing en un mal partido

Santander, 16 mar (EFE).- El Racing de Santander consiguió un agónico triunfo (2-1) tras remontar ante al Tenerife en El Sardinero, en un mal partido del conjunto cántabro que estuvo marcado por la expulsión del visitante César a 20 minutos del final.

Los verdiblancos sólo fueron capaces de reaccionar tras esa tarjeta roja que sufrió el conjunto canario, que se adelantó en el marcador y con once jugadores sobre el terreno de juego fue superior a su rival.

Los locales saltaron al terreno de juego sabiendo que Elche y Mirandés habían empatado, pero en los primeros compases del encuentro fue el Tenerife el que llevó la iniciativa, si bien es cierto que las primeras ocasiones de cierto peligro fueron para los verdiblancos, con un remate de Pablo Rodríguez que Mellot salvó sobre la línea de forma acrobática y un disparo potente de Arana dentro del área en el que Edgar Badía estuvo atento para evitar el primer tanto del partido.

Pese a ello, los tinerfeños no se amedrentaron y continuaron desplegando su misma idea de juego ante un Racing que no parecía sentirse cómodo y no lograba hacerse con el control del partido.

Solo en el tramo final de una primera parte gris y fría, como estaba siendo el día en Santander, los racinguistas consiguieron tener algo más el balón que su rival, aunque sin llegar a inquietar a Badía.

En la reanudación José Alberto López, que cumplía 100 partidos en el banquillo del Racing de Santander, introdujo en el campo a Karrikaburu para jugar en punta junto con Arana y el conjunto cántabro pareció querer aumentar la presión sobre el área del Tenerife, pero la circulación del balón no era muy rápida y los visitantes no tenían muchos problemas para proteger su portería.

La falta de fluidez del Racing provocó que en El Sardinero se comenzasen a escuchar tímidos silbidos y el equipo dirigido por el exracinguista Álvaro Cervera aprovechó esos instantes de duda para adelantarse en el marcador.

Tras avisar primero en una falta en la que tuvo que intervenir Ezkieta, en el posterior saque de esquina Landazuri puso el 0-1 con un remate de cabeza ante el que no pudo hacer nada el guardameta navarro.

El Tenerife, lejos de replegarse para proteger su ventaja, siguió buscando el área del Racing de Santander, que seguía apático y sin reaccionar, pero la expulsión de César, por doble amarilla, a falta de 20 minutos para el final, dio un nuevo giro de guion al encuentro y otorgó a los locales la opción de volver a meterse en el partido.

En el minuto 80, también en un saque de esquina, llegó la igualada de los cántabros gracias a un remate de cabeza de inapelable de Karrikaburu.

En los minutos finales el Racing de Santander asedió el área rival y, fruto de ello, culminó la remontada con un gol de Andrés Martín, que disparó desde la frontal y batió por raso a Edgar Badía, en una jugada polémica, con tángana multitudinaria incluida entre integrantes de ambos equipos, que tuvo que ser revisada por el VAR, pero que el colegiado finalmente decretó como válida para confirmar el valioso triunfo de los verdiblancos.

- Ficha técnica:

2 - Racing de Santander: Ezkieta; Michelin (Sangalli, min. 76), Manu Hernando, Javi Castro, Mario; Andrés Martín, Aldasoro (Maguette, min. 63), Vencedor (Meseguer, min. 63), Pablo Rodríguez (Karrikaburu, min. 46), Íñigo Vicente; Arana (Rober, min. 83).

1 - CD Tenerife: Edgar Badía; César, Landazuri, Sergio González, Mellot; Waldo (David Rodríguez, min. 73), Aaron, Aitor Sanz, Diarra (Maikel Mesa, min. 90), Bodiger; Cantero (Padilla, min. 69).

Goles: 0-1, Landazuri, min. 58; 1-1, Karrikaburu, min. 80; 2-1, Andrés Martín (min. 85)

Árbitro: Fuentes Molina (colegio valenciano). Amonestó a los locales Pablo Rodríguez (min. 29), Manu Hernando (min. 85) y Mario (97) y a los visitantes César, expulsado por doble amarilla (min. 8 y min. 71), Salvi Carrasco (min. 85), Bodiger (min. 91), Aitor Sanz (91) y Ángel (una vez finalizado el encuentro).

Incidencias: Partido de la trigésima primera jornada de la Liga Hypermotion disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 20.324 espectadores. EFE

lhv/ksm/ism