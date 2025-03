Sergi Darder: "La salvación queda lejos pero hay que seguir siendo humildes"

Palma, 15 mar (EFE). - El centrocampista del RCD Mallorca Sergi Darder puso en valor los 40 puntos obtenidos por su equipo a falta de 10 jornadas y admitió que la salvación "queda lejos pero hay que seguir siendo humildes".

Se trataba de un partido "muy especial" para el exjugador del Espanyol, que admitió sentirse "jodido" por ver a sus amigos fastidiados en el vestuario tras el desenlace del encuentro pero no escondió su felicidad por conseguir una nueva victoria en Son Moix.

"Cuando pasa el tiempo te sientes reconocido porque he vivido seis años allí y es un club que no tiene mucha suerte con los árbitros, nosotros no la hemos tenido este año y por suerte las acciones raras han caído de nuestro lado", explicó sobre la polémica arbitral.

"Al principio no podía participar mucho porque cerraban bien las líneas, hasta que no han metido el gol no hemos sido más valientes, pero hay que reconocerlo. No me ha costado tanto no hacerles caso ni a jugadores ni al míster, me ha dado un poco igual lo que me digan porque quería el balón al no haber nada que perder", sentenció sobre su papel en la remontada bermellona.

