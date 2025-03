Plataformas, precarización e IA, preocupaciones de los cinaestas premiados en Cáceres

Cáceres, 15 mar (EFE).- La Inteligencia Artificial (IA), las plataformas y la paradoja que presenta el hecho de contar con más oferta audiovisual que nunca, lo que a su vez supone una mayor precarización del trabajo, han sido las principales preocupaciones que ha abordado este sábado los premiados del XXXII Festival de Cine Español de Cáceres.

El certamen entrega esta noche en una gala sus Premios Versión Original (VO), entre los que están los actores Marta Nieto, Álvaro Morte y Silvia Abril, el director Javier Macipe -reciente ganador del Goya a Mejor Dirección Novel- y el laureado compositor Alberto Iglesias -nominado cuatro veces al Óscar-.

Horas antes ha tenido lugar el tradicional encuentro con los medios de comunicación, que ha estado conducido por los periodistas Carlos del Amor y Ruth Méndez.

“En principio, algo que puede ser tan positivo como el hecho de que hay muchísima más oferta porque las producciones audiovisuales se han disparado, sobre todo desde la pandemia, tiene una parte negativa: que se ha precarizado mucho el trabajo”, ha manifestado la actriz Cristina Gallego, habitual del programa ‘El Intermedio’ de la Sexta.

Gallego Recibe el Premio Reyes Abades, que se entrega a la labor profesional de personas extremeñas vinculadas al sector.

“Tienes actores trabajando por la mitad de precio o de caché doce o trece horas diarias para sacar adelante producciones que requieren muchísimo dinero”, ha añadido Gallego, quien ha pedido “dignificar la profesión”.

Álvaro Morte, el ‘profesor’ de ‘La Casa de Papel’, Premio a Mejor Actor de Serie por ‘Raqa’, que prepara su próximo papel en el que encarnará a Adolfo Suárez, también ha hecho alusión a la precariedad del sector, comparando con la situación con Gran Bretaña.

Morte ha aseverado que en el país británico se ha dado cuenta de “cómo valoran el arte en sí” y que “ese valor cultural lo han transformado en un valor industrial para que sea sostenible. Creo que es algo que nos falta aquí”.

“Ojalá la situación no fuera tan precaria y las instituciones se dieran cuenta de verdad de que esto es un valor que sí que tiene la capacidad de perdurar”, ha señalado.

Tanto Morte como Gallego se han hecho eco del recorte de la Junta de Extremadura al festival, que ha pasado de los 23.000 euros en 2024 a los 13.000 para el año en curso.

El director del festival, Paco Rebollo, ha afeado también que ningún miembro del Ejecutivo de María Guardiola vaya a acudir a la gala de clausura de esta noche.

Javier Macipe ha destacado que “el oficio de cineasta es uno de los más románticos que hay; nadie se mete en esto para ganar dinero”.

Por primera vez se entrega en el festival el galardón a Mejor Película del año, que ha recaído en ‘La estrella azul’, del debutante Macipe.

En referencia a la falta de financiación para el audiovisual, ha manifestado que toda la gente del gremio tiene "una extraña locura; yo creo que si nos tocara la lotería trabajaríamos más, en vez de menos”.

Oriol Pla ha sido premiado aquí por su papel en la mini serie ‘Yo adicto’, dirigida y escrita por Javier Giner, también galardonado en el festival cacereño con el Premio Revelación.

Ambos se han referido al papel que puede desempeñar la IA en la industria. Giner ha considerado que “el ser humano es imperfecto por naturaleza; a mí no me interesa lo perfecto, me interesa el error porque comunica”.

Pla ha apuntado que la IA “quizás escriba guiones o produzca actuaciones más perfectas, pero justamente la experiencia de la humanidad y de la emoción pasa por la imperfección”.

Alberto Iglesias, Premio a Mejor Música por ‘La habitación de al lado’, de Pedro Almodóvar, ha reducido la IA a un mero “representante funcionarial de la cultura”. EFE

