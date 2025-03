"Pipiolos", de Sánchez Arévalo, gana el Roel de Oro de Semana de Cine de Medina del Campo

Valladolid, 15 mar (EFE).- El regreso de Daniel Sánchez Arévalo a la Semana de Cine de Medina del Campo ha confirmado la buena sintonía entre el director madrileño y el festival, al hacerse con el Roel de Oro por "Pipiolos", en su 38ª edición.

El máximo galardón para Sánchez Arévalo supone el reencuentro con un habitual del certamen y varias veces premiado, ya que ganó el Concurso de Proyectos de 2003, con "Física II", el premio a la Mejor dirección en 2005, por "La culpa del alpinista" y fue nombrado Director del Siglo XXI un año después.

"Pipiolos", que también ha merecido el Premio Especial del Jurado, cuenta la historia de unas vacaciones de verano en el inicio de la convivencia de dos familias que pasan a integrar un solo núcleo familiar, lo que obliga a dos chicos adolescentes a "aprender a ser hermanos".

El Roel de Plata, decidido por los votos del público, y el Premio de la Juventud, han recaído en "All You Need Is Love", de Dany Ruz, una comedia ambientada en la España de mediados de los años sesenta, en la que un concierto de Los Beatles cambia las prioridades de una joven a punto de ingresar en la Sección Femenina.

Además, el Jurado del Certamen Nacional ha otorgado el Roel al Mejor corto documental a "Otro tono de azul", de David Rodríguez, sobre un joven aquejado de autismo y su sueño de bucear a 25 metros de profundidad.

En el apartado de animación, el premio ha recaído en "One-Way Cycle", de Alicia Núñez, una historia que habla de la menstruación y de la emigración de dos hermanas desde Asturias a La Habana a finales de los años veinte del siglo pasado a la búsqueda de una vida mejor.

En cuanto al Roel a la Mejor dirección ha sido para Joaquín León, por "La sangre", que entra en el terreno de la superstición religiosa, al que el jurado ha sumado una mención especial a Jan Cornet, por "Pantelleria".

En el apartado de interpretación, el reparto de "Cólera", de José Luis Lázaro, ha ganado el Roel al Mejor actor, que comparten así Manuel Canchal, Jorge Motos y Nacho Fresneda, personajes de una historia sobre la homofobia.

Por su parte, el de Mejor actriz ha sido para Mamen García, por "Sexo a los 70", de Vanesa Romero, en el papel de una viuda que acepta una cita concertada a través de una aplicación.

Como Mejor Guion se ha impuesto el de Belén Sánchez-Arévalo y Javier Marco en "Insalvable", dirigido por el propio Javier Marco, que narra el encuentro de un hombre con el extraño al que poco antes salvó la vida, y ha recibido una mención Martí Rovira, por "Pagliacci", de Sebi Escarpenter.

El palmarés del jurado oficial del Certamen Nacional de Cortometrajes se completa con los Roeles a la música original, para Adrián Solla, por "Adeus, Berta", de Fernando Tato y el de Mejor fotografía, para Isabel Ruiz, por "Cuando llega el frío", de María Salgado Gispert.

El de Mejor montaje ha sido para Javier Carneros, por "Happy Hour", de Nico Romero y Álvaro Monje; el de Mejor sonido, para Alberto Carlassare, por "Pantelleria", de Jan Cornet, y el de Mejor vestuario, para Johnny and Velvet, por "Cuando llega el frío", de María Salgado Gispert.EFE

