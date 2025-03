El Nueva York de papel de Carmen Martín Gaite cobra vida en su centenario

Magdalena Tsanis

Madrid, 15 mar (EFE).- La faceta más experimental, lúdica y vanguardista de Carmen Martín Gaite asoma en 'Visión en Nueva York', un "diario 'collage'" sobre el que pivota una exposición que podrá verse en la Casa del Lector para celebrar el centenario del nacimiento de una de las grandes escritoras españolas del siglo XX.

La muestra, que se inaugurará el próximo martes, está organizada por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y la Fundación Carmen Martín Gaite y comisariada por José Teruel, biógrafo y director de las Obras Completas de la autora salmantina.

Martín Gaite (Salamanca 1925-Madrid 2000) pisó por primera vez Nueva York en 1979 y se quedó fascinada. Al año siguiente fue invitada como profesora visitante del Barnard College, dependiente de la Universidad de Columbia y alquiló un apartamento en Manhattan, en la calle 119.

Allí leyó 'Una habitación propia' de Virginia Woolf, descubrió los cuadros de Hopper o la poesía de William Carlos Williams. Pero sobre todo, dice Teruel a EFE, aprendió a conquistar su soledad.

"Consiguió hacer de la soledad una liberación, en Nueva York se encuentra desligada, descubre que se puede perder por la ciudad y perderse significaba encontrarse a sí misma, está libremente sola y puede hacer lo que le dé la gana".

La autora de 'El cuarto de atrás' (1978) o 'Caperucita en Manhattan' (1990) también empezó a darse cuenta de que la Universidad norteamericana valoraba su obra, en un momento en el que en España era "la mujer de (Rafael Sánchez) Ferlosio".

"Empezó a sentirse una artista singular en Nueva York", señala Teruel, que cree que incluso su aspecto físico empezó a transformarse. "A partir de Nueva York sacó las boinas, vestía de una forma más alegre, la rejuveneció", y llegó a España en 1981 con una fuerza y seguridad que le ayudaron a "autoafirmarse entre los grandes iconos masculinos de su generación".

Durante su estancia en Nueva York, entre septiembre de 1980 y enero de 1981, Martín Gaite lidiaba con la escritura de su ensayo 'El cuento de nunca acabar (notas sobre la narración, el amor y la mentira)' (1983), que Teruel considera su obra más ambiciosa.

"Es una reflexión sobre por qué narramos y en qué consiste la credibilidad de lo que narramos, y no sabía cómo terminarlo, estaba continuamente postergándolo". En uno de esos descansos, cuando las palabras se le resistían, fue cuando empezó a experimentar con la imagen y el resultado es ese cuaderno neoyorquino que acaba de reeditar Siruela.

Son más de 80 'collages' que combinan imagen y texto y en los que vuelca su mirada atenta con el ritmo vertiginoso de lo que sucedía en el día a día. "Para ella siempre era importante escribir, si no el día es como si no hubiera pasado, y en Nueva York se da cuenta de que las palabras no son suficientes", señala su biógrafo.

Teruel resalta además la originalidad de este cuaderno. "Grandes pintores como Picasso hicieron 'collage', pero lo que no conocemos es un diario de 'collage', esta fusión entre corta y pega y narración y palabra".

De cara a este centenario, Teruel, que el próximo lunes presentará en el Instituto Cervantes su nueva biografía sobre la escritora, editada por Tusquets, aboga por reivindicar su faceta como ensayista donde, a su juicio, se puede apreciar "una voz mucho más personal" que en la novela.

Una voz que "nunca habla desde el pedestal" sino "desde la ventana, para contar desde dentro lo que ve afuera".

También ve necesario insistir en su papel de legataria de su generación, los llamados "niños de la guerra", porque "tenemos que saber de dónde venimos".

Ese mundo queda reflejado en sus primeras novelas, como 'Entre visillos' (1958), Premio Nadal, o 'Ritmo lento' (1963) pero también en la cantidad de semblanzas que escribió sobre los escritores de su generación, desde Luis Martín Santos a Juan Benet, Ignacio Aldecoa, Fernando Quiñones, Jesús Fernández Santos o Ángel González.

"Fue muy generosa con su grupo de amigos, no sé si podemos decir lo mismo al contrario", reflexiona.

Además de la exposición, la Casa del Lector acogerá otras actividades dedicadas a Martín Gaite. Violeta Gil (compañía La Tristura) estrenará el martes la 'performance' 'Lo quiero todo. Nos vemos en Nueva York' y habrá mesas redondas, conferencias, talleres de 'collage' para niños y para adultos.

La gran exposición conmemorativa del centenario se inaugurará el 30 de octubre en la Biblioteca Nacional de España, organizada conjuntamente con Acción Cultural Española, la Junta de Castilla y León, la Universidad de Salamanca y la Fundación Martín Gaite, idea itinerante. EFE

