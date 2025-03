El Consell subraya que los valencianos "hablaron en las urnas en mayo de 2023: "Esa es la legitimidad"

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha subrayado que los valencianos "hablaron en las urnas en mayor del 2023". "Esa es la legitimidad que tiene este Consell y con ella vamos a seguir trabajando en lo que importa", ha afirmado.

Así se ha pronunciado este sábado Camarero en declaraciones a los medios --durante la presentación de las nuevas pulseras de detección de drogas de sumisión química de la Generalitat-- al ser preguntada por la posibilidad de celebrar elecciones anticipadas, tal y como reclama la líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, por la gestión de la dana, y por la postura de Compromís, que sí quiere una moción de censura.

Respecto al PSPV-PSOE, la vicepresidenta ha criticado que "siempre está más en los votos que en la reconstrucción" y se ha preguntado "si habla de elecciones anticipadas del Gobierno de España porque viendo la situación del presidente, Pedro Sánchez, desde luego convendría que se estudiase la posibilidad". "La situación es insostenible en el Gobierno central con unas causas judiciales permanentes", ha aseverado.

En esta línea, ha subrayado que Morant "tiene un problema interno en el PSPV", por lo que "quizá también le convendría hacer alguna nueva elección, no anticipada, pero sí una nueva para aclarar qué pasa en sus agrupaciones locales".

"No sé si Diana Morant, una ministra que no ha ejercido de valenciana porque no está con los afectados ni ha hablado de una sola ayuda que haya conseguido como ministra valenciana, tiene mucha legitimidad para estar pidiendo elecciones", ha reiterado, al tiempo que ha remarcado que los valencianos "hablaron en las urnas en mayo de 2023, esa es la legitimidad que tiene este Consell y con ella vamos a seguir trabajando en lo que importa".

En este sentido, ha destacado que lo "único" que importa a la Generalitat "es la reconstrucción, la recuperación, la vuelta a la normalidad de los afectados". "El mensaje que siempre lanzamos a los afectados es estamos con vosotros, estamos por vosotros, nos estamos dejando la vida por trabajar y por traer nuevas ayudas, por seguir haciendo esas obras necesarias para esa vuelta a la normalidad", ha resaltado.

"El ruido de otros se queda en eso, en ruido de quienes intentan sacar rédito político a una tragedia, al dolor de los afectados", ha manifestado.

"NO ESTÁN MUY DE ACUERDO"

Camarero ha instado a "la izquierda" a que "se aclare porque parece que no están muy de acuerdo". "No voy a entrar a valorar lo que hacen unos y otros, pero tanto Compromís como el PSPV, en formas distintas, están en ver cómo rascan votos y no cómo traen ayudas y eso es lamentable y es bastante doloroso, especialmente para los afectados", ha subrayado.

"A mí me gustaría, de verdad, ver de una vez por todas a los partidos de la oposición de izquierdas de la Comunitat Valenciana, a Compromís y al PSPV, pelear por lo que de verdad importa, que son esas ayudas, esa reconstrucción, esa recuperación, esa vuelta a la normalidad", ha manifestado.

En esta línea, ha señalado que "el día que se oiga un mensaje positivo se entenderá que son partidos de la oposición útiles". "Mientras tanto, están en su cálculo electoral, que es lo último que necesitan los afectados", ha reiterado.

"SIEMPRE APOYA AL 'PRESIDENT'"

Respecto a las declaraciones emitidas este viernes por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que garantizó su intención de que se investigue "hasta el final" la gestión de la dana que asoló Valencia el pasado 29 de octubre y aseguró que, desde el partido que dirige, se asumirán las responsabilidades que les corresponda, Camarero ha afirmado que "siempre" ha oído a Feijóo "apoyar al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón". "Lo ha dicho en varias ocasiones", ha remarcado.

"No voy a valorar cada día, cada minuto o cada semana porque no hay nada que haya cambiado. No me preguntéis todos los días porque no ha habido nada que haya cambiado mi posición al respecto. Y ahí me quedo", ha indicado a los medios de comunicación.