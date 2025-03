Bolaños plantea a Feijóo si hay "versión cierta" de su comunicación con Mazón en la dana

Zaragoza, 15 mar (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha exigido este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que diga si hay una "versión cierta" de sus comunicaciones con el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana.

En el XVIII Congreso del PSOE Aragón que ha ratificado como líder a la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, el ministro ha incidido en que Feijóo dijo primero que Mazón le informó en tiempo real y ahora "lo contrario", por lo que le ha instado a aclarar si alguna de las dos versiones es cierta, porque "da toda la sensación de que, como siempre, el PP lleva la mentira en el ADN".

Para Bolaños, en ocasiones a Feijóo "le falta criterio", porque "no fue presidente porque no quiso" y "no se sabe si está con Mazón o contra Mazón". "Lo más lamentable: no sabemos si está con Europa o con Abascal", ha remarcado.

Por eso, ha defendido el ministro, es importante que el PSOE siga en el Gobierno en España para que el país siga avanzado, como ha ocurrido siempre que ha habido un gobierno socialista frente al "no" en el que siempre está el PP.

"Sabemos lo que hacen cuando gobiernan, en el sí nunca están, siempre los encuentras en el no", ha dicho Bolaños al poner como ejemplos el aumento de las becas, del salario mínimo interprofesional y el de las pensiones o la convivencia en Cataluña y al preguntarse si el PP puede "decir que sí alguna vez a algo, por el bien de España".

Por eso, ha insistido, el PSOE quiere en Aragón los mismos avances de la mano de Alegría, convencido de que ganará en 2027 el gobierno al PP y dará la vuelta "a la política de retrocesos de Azcón y compañía", en referencia a Vox.

En el cónclave aragonés, al que no asiste por decisión propia el secretario general saliente, Javier Lambán, por sus desencuentros con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la propia Alegría, participan cinco ministros -además de Bolaños: el de Industria, Jordi Hereu, Vivienda, Isabel Rodríguez, Economía, Carlos Cuerpo, y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares- los presidentes de Cataluña y Navarra, Salvador Illa y María Chivite, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Mañana lo clausurará Sánchez.

También ha asistido el expresidente de Aragón Marcelino Iglesias y los tres secretarios generales de las federaciones de las tres provincias aragonesas, Juan Antonio Sánchez Quero (Zaragoza), Fernando Sabés (Huesca) y Mayte Pérez (Teruel). EFE

