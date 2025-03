Arrasate recupera a su doble pivote y Edu Expósito es la novedad del Espanyol

Palma, 15 mar (EFE). - RCD Mallorca y RCD Espanyol salen con todo el arsenal de cara al choque que los enfrentará en unos minutos en Son Moix con la vuelta de Samú Costa y Manu Morlanes al once balear y la novedad de Edu Expósito en el pivote perico.

Los bermellones alinean su once de gala con la primera titularidad liguera de Samú Costa y Manu Morlanes juntos en este 2025 tras sus respectivas lesiones. Arrasate sale con Greif; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samú, Manu, Darder; Asano, Muriqi, Dani R.

Por su parte, el cuadro catalán repite prácticamente el mismo once que empató el lunes ante el Girona con la salida de Pol Lozano del equipo de Manolo González y la entrada de Edu Expósito en su lugar. Los once elegidos son Joan García; Omar, Kumbulla, Cabrera, Carlos Romero; Edu E., Jofre, Kral, Urko, Puado; Roberto F. EFE

dcj/jag