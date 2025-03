Alegría aspira a recuperar el proyecto de los Juegos Olímpicos de Invierno con Cataluña

La nueva secretaria de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, aspira a recuperar el proyecto de los Juegos Olímpicos de Invierno y así se lo ha trasladado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ya que esta propuesta "nos hará mejores a Cataluña, Aragón y España", ha dicho. Ambos dirigentes han participado en la tercera ágora 'Aragón y Cataluña, vecindad y entendimiento", que se ha celebrado en el marco del 18º Congreso Regional del PSOE Aragón.

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha destacado la necesidad de apostar por políticas de entendimiento, diálogo y consenso, "cuidando las formas y respetando las instituciones, porque sin ellas no se transforma la sociedad". "Estos últimos años a raíz de lo que hemos vivido se ha puesto de moda la política de la confrontación y la crispación. Entendiendo que lo más eficaz para afirmar tu mensaje es ir en contra del otro, pero esto es una inapropiada que tiene consecuencias negativas para la sociedad", ha manifestado.

Para Illa, la democracia "está pensada para llegar a consensos" y se ha mostrado identificado con la política de Pilar Alegría, que es "sosegada y dialogante sin que por eso deje de ser contundente".

Alegría ha destacado que esa política de entendimiento es la que ha conseguido la normalización en Cataluña que todos estábamos esperando. "Esa normalización ha sido gracias a la política útil. Una normalización económica, social y política. Quedan aspectos por coser, pero la política del respeto y diálogo nos ha llevado a tener una realidad mejor que la de 2017. Y eso es gracias a las formas, el diálogo, el respeto y mirar por encima de los intereses propios", ha señalado.

Illa ha sido categórico al afirmar que "las identidades no son excluyentes". "Uno se puede sentir catalán, español, europeo. Ninguna de ellas es excluyente. Esa visión de las identidades excluyentes no se aviene con los tiempos que estamos viviendo", ha manifestado. "Hay que reivindicar Europea y defender el modelo europeo, que genera prosperidad. Y hay que hacerlo en regímenes de libertad y con un estado de bienestar", ha apostillado. Esas características no se dan ni en Asia ni en Estados Unidos.

Para Alegría, quien defiende esas identidades excluyentes "traslada una visión errática y errónea del mundo en el que estamos viviendo". Ha destacado la visión global del continente Europeo, que nos permitió luchar conjuntamente contra la Covid y plantear respuestas globales. "Y esto es perfectamente compatible con defender los derechos e intereses de una Comunidad", ha asegurado.

El presidente de la Generalitat ha hecho referencia al crecimiento económico de España. "Estamos creciendo económicamente por encima del 3%. Se genera prosperidad, que se comparte socialmente y territorialmente, revalorizando las pensiones, subiendo el Salario Mínimo Interprofesional y creando el Ingreso Mínimo Vital", ha manifestado. El empeño del Gobierno, ha señalado Illa, es "robustecer políticas públicas, pensando en la vivienda asequible para poder compartir la prosperidad".

Alegría ha recordado que el Gobierno de España no tiene competencia ni en materia educativa, ni sanitaria y aun así, "en los últimos siete años, se ha trasladado a las comunidades autónomas más recursos que en toda su historia". En estos momentos, la secretaria general ha destacado que el 50% del crecimiento económíco de Europa lo aporta España y el 30% de crecimiento en empleo también lo aporta España. "Esto son los datos reales. Pero con cuando gobierna la izquierda, tenemos una derecha haciendo oposición que genera ruido y confusión. Ese es el proyecto de la derecha el generar ruido y confusión. También, territorialmente", ha señalado.

FINANCIACIÓN

Illa y Alegría han abordado también la cuestión de la financiación, un tema complejo, que desde el PSOE se afronta con "solidaridad, de forma constructiva y sin miedo a las propuestas que formula Cataluña". De hecho, el presidente de la Generalitat ha asegurado que Cataluña quiere que le vaya bien a España, porque entonces le irá bien a Cataluña.

La secretaria general de los socialistas aragoneses ha hecho hincapié en que hay políticos del PP que está usando este debate "para entrar en confrontación territorial y política". "Azcón utiliza una pizarrica para justificar que no acepta la condonación de 2.100 millones. Dentro de un año, el presidente aragonés dirá que sí", ha afirmado.

Ambos han reconocido los lazos emocionales claros entre las dos Comunidades porque hay vinculación, sentimientos importantes de "respeto y colaboración".