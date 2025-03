Rueda pide "respeto a los técnicos" tras el visto bueno a Altri y señala que ahora debe "mover ficha" el Gobierno

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a pedir "respeto a los técnicos" que emitieron los informes para que la declaración de impacto ambiental del proyecto de la portuguesa Altri en Palas de Rei (Lugo), publicada este viernes, fuese favorable.

Así, el máximo mandatario autonómico mira ahora hacia la Administración estatal. "Le toca ahora al Gobierno central mover ficha. Decía que en función de si los informes eran favorables o no actuarían en consecuencia con respecto a la financiación y a la conexión eléctrica necesaria", ha señalado.

En declaraciones a los medios este viernes en una visita a la UCI del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), Alfonso Rueda ha destacado que la "hoja de ruta" de su ejecutivo con este proyecto "era clara".

"Serían técnicos de la Xunta los que emitirían los informes correspondientes después de examinar toda la documentación y, si entendían que era favorable, la DIA (declaración de impacto ambiental) sería favorable. Y así fue", ha explicado.

Igual que en ocasiones anteriores en las que se le ha preguntado por este proyecto industrial, que ha generado una fuerte contestación social, especialmente en la comarca lucense de A Ulloa, Rueda ha pedido "respeto" para los "34 técnicos diferentes que emiten más de 40 informes" para poder dar luz verde a Altri.

Eso sí, ha advertido que la DIA favorable "no es, ni mucho menos, una hoja en blanco", sino que "establece una serie de condicionantes" que la compañía lusa debe cumplir para asentarse en Palas. Por ello, el presidente ha prometido que la Xunta "estará vigilante".

Y todo lo dicho, incluido el órdago al Gobierno central, "vale para esta industria y para cualquiera". "Los proyectos que cumplen se echan para atrás y los que no cumplen se les da autorización y, a partir de ahí, siguen un camino", ha resumido.

SENTENCIA POR EXTERNALIZAR LAS DIA

El titular del Gobierno gallego también ha sido preguntado sobre la sentencia emitida esta misma semana por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que anulaba parcialmente un decreto por entender que suponía una privatización parcial de los procedimientos de evaluación ambiental. En concreto, esta normativa creaba un 'banco' de expertos externos que podían realizar esta labor.

Alfonso Rueda se ha quejado de que el TSXG estime que en Galicia "no puede ser" esta medida que sí hay "en otras comunidades autónomas" y que busca "agilizar" estos procedimientos: "Estamos hablando del establecimiento de industrias que crean puestos de trabajo".

El presidente ha confirmado que la Xunta ya estudia recurrir esta sentencia porque "no está de acuerdo con ella". Pese a ello, la aplicará: "Hay que acatarla. Nunca me escucharán ustedes criticar decisiones de los jueces. Lo que decimos es que no estamos de acuerdo, sobre todo viendo que, una vez más, es en sentido contrario a lo que vemos en otras comunidades autónomas".

En cualquier caso, Rueda ha dicho que la Xunta no recurrió "nunca" a esta medida "y, por tanto, no hay afectación" real. "Tampoco en Altri", ha agregado, incidiendo en que la DIA de la planta de Palas la dieron "técnicos de la Xunta".