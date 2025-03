Reyes Maroto responde a Almeida: "No se puede romper lo que nunca ha existido"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha respondido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "no se puede romper lo que nunca ha existido" después de que el Gobierno municipal anunciara la ruptura de relaciones por los desencuentros por el número de fallecidos en las residencias durante la pandemia.

"No se puede romper lo que nunca ha existido", ha escrito en sus redes sociales la exministra. Se trata de la primera reacción ante la decisión del primer edil y su equipo por sus "declaraciones inaceptables, nauseabundas e indecentes diciendo que ha habido 7.291 asesinatos en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia".

"Sí, fueron 7.291 las víctimas o las personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales en nuestra región. Esto es fruto de un protocolo de la vergüenza que tiene la firma del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Ayuso", afirmó este jueves la edil socialista ante los medios de comunicación.

La ruptura de relaciones institucionales supone que no se va a tener "ningún tipo de trato con el Grupo Municipal Socialista". "Es inaceptable que se haya llegado a este punto", ha reiterado Almeida, que se ha dirigido a los madrileños para explicarles que han tenido que poner "este límite porque no puede ser que se estén cometiendo delitos desde el adversario político".

Por su parte, el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha respondido PP regional y al alcalde en la misma línea, incidiendo en que no se puede romper una relación que no existe porque "no van a las convocatorias" del Gobierno de España.