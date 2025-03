Piqué declara hoy como investigado por presuntas irregularidades en el traslado de la 'Supercopa' a Arabia Saudí

El exfutbolista del FC Barcelona y empresario Gerard Piqué está citado a declarar como investigado este viernes ante la juez de Majadahonda (Madrid) que investiga presuntas irregularidades en el traslado de la 'Supercopa' de fútbol masculino de España a Arabia Saudí. Un día antes, ha aportado 15 facturas emitidas por Kosmos a la Federación de Fútbol de Arabia Saudí (SAAF) por importe global de 12 millones de euros para acreditar la "normalidad" de la relación contractual.

La declaración del defensa tendrá lugar 10 meses después de que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda le incluyera en la lista de imputados en la que figuran los expresidentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales y Pedro Rocha, quienes ya declararon en esta causa en la que se investigan presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

La instructora imputó a Piqué al apreciar indicios delictivos en la comisión que Kosmos cobró en 2020 de SELA --empresa pública saudí-- por el contrato que firmó la RFEF para trasladar la 'Supercopa' de fútbol masculino de España a Arabia Saudí.

En aquel auto, la juez recalcaba que el contrato incluyó unas adendas por las que se prorrogaban los acuerdos cuatro años más, pactándose mantener una prima de éxito en favor del comisionista --al que se identificaba como una tercera parte agente-- durante los años de la prórroga.

"Ese 'tercer agente' se revela en un documento aparte, firmado por Luis Rubiales (como presidente de la RFEF), por Arabia Saudí (SELA) y por Gerard Piqué (en cuanto representante de Kosmos). En definitiva, para la RFEF habrá supuesto, si se cumple el acuerdo hasta su término, unos ingresos de 400 millones y para la empresa de Piqué 40 millones", indicaba la juez.

En esta línea, la instructora ponía el foco en una cláusula que se denominó "esencial" por la que la RFEF "trataba de garantizar el pago de la comisión de 4 millones de euros anuales en favor de Kosmos, aun cuando esta empresa formalmente sería la comisionista de SELA". También subrayaba que, "al tiempo del contrato", Piqué era jugador activo del FC Barcelona, que participaba en la Supercopa.

PIQUÉ DEFIENDE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Este jueves, un día antes de la fecha fijada para su declaración, el abogado de Piqué ha presentado una batería de documentación que --a su juicio-- evidencia "la normalidad en la relación contractual y la aceptación de los servicios de intermediación efectivamente prestados".

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa adjunta 15 facturas por importe conjunto de 12 millones de euros. Todas fueron emitidas por Kosmos a la Federación de Fútbol de Arabia Saudí (SAAF); la primera es de julio de 2022 y la última de enero de 2025.

Además de las facturas, ha aportado a su vez los comprobantes de bancarios de los pagos que ha recibido su empresa por "los servicios prestados" para llevar la Supercopa a Arabia Saudí. Se trata de la misma cuenta bancaria que la juez Delia Rodrigo bloqueó en abril de 2024 en el marco de la investigación.

Asimismo, consta que entre la documentación entregada al juzgado figura también un correo electrónico de 1 de enero de 2019 de un trabajador de Kosmos dirigido a Piqué "detallando la agenda y la información para la reunión a mantener" con dos representantes de SELA Sports --empresa pública saudí-- para tratar el traslado de la Supercopa, así como la contestación posterior y cadena de 'emails' de 2 de enero de 2019.

LA UCO CONSIDERA QUE FUE "PARTE ACTIVA" EN EL CONTRATO

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que el exfutbolista fue "parte activa" en el contrato y pidió a la juez que librase una comisión rogatoria Arabia Saudí para que identificase sus cuentas bancarias y las de Rubiales.

En uno de los informes aportados por la Benemérita al procedimiento consta que los agentes realizaron dicha petición a raíz de los "indicios" recabados sobre las primeras negociaciones para la celebración de la Supercopa en el extranjero y tras recoge las diferentes "alternativas" que dispuso la RFEF.

Al revisar la cronología de los hechos que dieron lugar al contrato de la 'Supercopa', la UCO señaló que se podía "inferir que la intermediación realizada por Kosmos habría sido realmente ejercida en favor de la RFEF y no de SELA", en referencia a la compañía pública saudí.

En su informe, los agentes recogieron también una transcripción de un audio entre Piqué y Rubiales. "Rubi, entiendo perfectamente, pero recuerda que nosotros tendríamos que haber cobrado de vosotros porque os hicimos todo el trabajo. Entonces vosotros hubierais cobrado los 44 y luego pasarnos a nosotros los 4, pero por el tema ese de que, hostia, de que no... no, que no queríais tener ninguna relación con nosotros, que lo entendimos en su momento y tal, lo cambiamos. Pero que el 'fee' al final son 44, o sea que es parte de vuestro 'fee', que luego nos lo tendríais que dar a nosotros, en este caso al final lo firmamos con ellos directamente, para no tener ninguna relación", señaló el exjugador del Barça.

Para la Guardia Civil, "ese mensaje resulta esclarecedor sobre la realidad de la negociación entre la RFEF, Kosmos y SELA". En otro de los audios, según la UCO, "se desprende que lo firmado en los acuerdos se adecuó a alguna pretensión de Rubiales, a la cual habría accedido Piqué, que no se correspondería fielmente con la realidad de los hechos acaecidos".

"Desde el principio, cuando vinisteis con los árabes, dijimos que, si cobrabais comisión, nosotros no íbamos a pagar ninguna comisión, que la cobrabais directamente desde los árabes. Es decir, yo esto lo dejé... radicalmente... vamos... claro, claro, claro, desde el primer día", le recordaba Rubiales al futbolista.

"Rubi. No, no me has entendido el punto. El punto... en el contrato ya sé lo que pone, y ya sé cómo fue todo. Es simplemente... es que hostia al final, por la relación que teníamos se hizo todo de una manera, que, que, que joder, que está clarísimo como se hizo", le respondió Piqué en uno de los audios.