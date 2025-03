Lorrio y Bustos, convencidos en que España volverá al podio tras la decepción de París

Rafael Peña

Ceuta, 14 mar (EFE).- Los jugadores internacionales Eduardo Lorrio y José Javier Bustos están "plenamente convencidos" de que la selección española volverá al podio en los próximos compromisos internacionales después del "palo" que supuso caer en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Así se han expresado los dos jugadores en declaraciones a EFE en Ceuta, donde en la tarde de este jueves su equipo -el KEIO Club Natació Sabadell- superaba al Club Natación Caballa-Ciudad de Ceuta (3-16) en partido adelantado de la vigesimoprimera jornada de la División de Honor masculina.

El portero Eduardo Lorrio Béjar (Madrid, 1993) tiene claro que España "está capacitada y tiene una excelente calidad para luchar por todos los títulos, por lo que sigue siendo muy ilusionante cada campeonato".

Lorrio ha considerado que la selección nacional "tiene un bloque de 18 ó 20 jugadores muy potentes, en los que puede entrar cualquiera, es un bloque sólido y, además, hay una generación joven muy buena y tener futuro para aumentar la competitividad en la selección".

Por su parte, su compañero de equipo, José Javier Bustos (Madrid, 1994) ha puntualizado que la selección española "siempre sale a por el oro y conseguir medallas: intentaré dar lo máximo posible para estar entre los quince", dijo.

Los dos internacionales han reconocido que la derrota en los cuartos de final de París ante Croacia (8-10) y el posterior sexto puesto tras perder con Grecia (13-15) no entraba en los planes previstos.

Eduardo Lorrio, que sí estuvo en las Olimpiadas, ha dejado claro que los jugadores ha "realizado un punto y aparte" pero no lo han "olvidado porque fue un mazazo tremendo, las ilusiones y las expectativas eran muy altas porque no se había bajado del podium en los doce o trece campeonatos anteriores".

"Parece que los Juegos Olímpicos se nos resisten pero sólo queda reponerse, plantear el nuevo ciclo con las pilas cargadas, la máxima ilusión y sabiendo que en Los Ángeles puede llegar esa ansiada medalla", ha reflexionado el cancerbero madrileño.

El CN Sabadell aportó a Eduardo Lorrio, Óscar Asensio, José Javier Bustos, Axel Torres, Francisco Valera y Jan Pérez a la primera concentración del inicio del ciclo llevada a cabo en Palma de Mallorca del 26 al 30 de diciembre de 2024.

"En unos veinte días tenemos la siguiente fase de la Super Final World Cup, nos enfrentamos a Alemania en cuartos en abril y nuestro objetivo es aspirar a ganar. Luego tenemos el XXII Campeonato Mundial en Singapur que afrontaremos también con la máxima ambición", ha dicho Lorrio.

No obstante, el cancerbero nacional ha dicho que este nuevo ciclo lo afrontarán "con las nuevas normas y el que se aclimate más rápido a todo será el que esté arriba: tenemos mucho optimismo e ilusión y queremos seguir teniendo los mismos éxitos que hasta ahora", afirmó.

Javi Bustos, cuyo hermano Alejandro Bustos (1997) (Atlétic Barceloneta) también está en el combinado nacional, ha vuelto a una lista. "Para mí ha sido una sorpresa ya que llevaba varios años sin entrar en una convocatoria, mucha ilusión, muchas ganas de trabajar y a darlo todo para estar en la lista del Mundial", ha dicho.

La selección no se bajaba del podio desde 2018 con el seleccionador David Martín Lozano en el banquillo. "Esto demuestra que hay jugadores muy buenos, la mayoría son del Barceloneta, pero a ilusión no me gana nadie y lo daré todo", ha dicho Bustos.

Este nuevo ciclo se afronta con "muchas novedades porque han cambiado las reglas hace poco, habrá un periodo de adaptación corto y compenetrarnos lo más pronto posible".

En relación al campeonato liguero, donde el Atletic Barceloneta comanda la clasificación con 51 puntos en 17 partidos frente a los 50 en 18 del CN Sabadell, Lorrio ha apuntado a EFE que "esta siendo una temporada buena y el objetivo a nivel nacional es pelear por todos los títulos pero el Barceloneta está intratable".

El Atletic Barceloneta derrotó en la primera vuelta al Sabadell por 13-11 así como en la final de la Copa del Rey (5-14).

"Estamos haciendo nuestros deberes con todos los equipos de la liga, ganándolo todo a excepción del partido ante el Barceloneta, con el que nos enfrentamos antes de terminar y esperamos ponérselo difícil e incluso ganar", indicó.

También ha opinado igual Javi Bustos al entender que el objetivo es "lograr este año algún título, competir con el Barceloneta al máximo nivel y en Europa tratar de llegar lo más lejos posible, en Champions no ha podido ser y ahora en Eurocup hay que intentar estar lo más arriba".

Bustos ha precisado que "en España la liga se juega en el play-off, la liga regular es de progresión y en la fase final se tratará de darle un susto al Barceloneta y competir lo máximo posible para ver si este año es el definitivo". EFE

