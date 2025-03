El traslado de los migrantes acampados en Melilla a Málaga es una "solución excepcional"

Melilla, 14 mar (EFE).- El Gobierno ha calificado como una “solución excepcional” el traslado a Málaga de los solicitantes de asilo que han estado dos semanas acampados en Melilla al no ser admitidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tras un cambio en el sistema de cita del Ministerio del Interior para pedir asilo.

A preguntas de los periodistas, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha argumentado que esta “solución excepcional” se ha adoptado por las circunstancias sobrevenidas que se han dado en este caso para dar cobertura a los migrantes y que pusieran seguir con la tramitación de su solicitud de asilo.

Todo ello, ha dicho Moh, se ha hecho “pensando en el interés de todas las personas y que, a su vez, se cumpliera con todos los requisitos con la normativa vigente” relativa al sistema de cita para pedir protección internacional y para ingresar en el CETI, “que es para dar una primera respuesta o primera acogida a perfiles vulnerables”.

Especialmente, ha señalado la delegada, a migrantes que entran de forma irregular saltando la valla, en patera o a nado, que no tienen ningún recurso y se acogen a la solicitud de asilo.

La delegada del Gobierno ha dejado claro que no es competencia de este organismo atender a “personas en situación de calle”, para las que no tiene ningún recurso.

“La Delegación de Gobierno se pone en marcha para solventar problemas que son de su competencia. Lo que la Delegación del Gobierno no puede es hacer cosas que no le competen o cosas para las que no tiene recursos, que es para personas, por ejemplo, que están en situación de calle”, ha recalcado Moh.

“Tenemos un CETI que tiene que cumplir una serie de requisitos y de criterios que si no se cumplen, no se puede ingresar, y si no se puede ingresar en el CETI, la Delegación de Gobierno no tiene un recurso para personas que estén en situación de calle como la que estábamos viviendo”, ha justificado.

Preguntada sobre si tendría que ser la Ciudad Autónoma la que se hiciera cargo de estas personas, la delegada ha afirmado que “esto no consiste en echar la pelota a un sitio y a otro, en generar otro foco de debate u otro foco de discusión”.

Respecto a qué podría pasar si se vuelve a dar la situación de solicitantes de asilo que llegan a Melilla y no son admitidos en el CETI, la delegada del Gobierno ha apuntado que “cada uno tendrá que actuar en consecuencia” después de que “todo el mundo tiene claro cuáles son los requisitos, los criterios y el procedimiento para la petición de asilo”.

“Lo que no puede ser es estar generando continuamente problemas, sabiendo cómo está la normativa para tener que estar haciendo continuamente excepcionalidades. Por eso he dicho que tiene que quedar claro que es una respuesta excepcional ante una circunstancia de estas características”, ha insistido. EFE