El PP insiste en que "no ha cambiado" la postura sobre Mazón y ahora no hay ningún indicio de que vayan a imputarlo

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha insistido este viernes en que "no ha cambiado" la postura del Partido Popular sobre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha añadido que en este momento "no hay ningún indicio" de que vayan a imputarlo.

En una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, Muñoz ha señalado que el auto de la jueza de Catarroja --que imputa a la exconsejera Salomé Pradas y al exresponsable de Emergencias-- "no cambia absolutamente nada" y ha recordado que anteriormente "ha habido denuncias contra él y han sido archivadas".

"Hubo denuncias ante el TSJ que también se archivaron y no acabaron imputando al presidente Mazón. Por lo tanto, hasta ahora y en estos momentos no hay ningún indicio de que vayan a imputar al señor Mazón", ha declarado al ser preguntada si las manifestaciones de Alberto Núñez Feijóo pidiendo dejar que las cosas transcurran y estar atentos a los "hechos" quiere decir que el PP pedirá a Mazón que dimita si hay un auto judicial que le imputa.

En este sentido, la dirigente del PP ha indicado que si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana "hubiera visto algún indicio le podría haber imputado o haber pedido un suplicatorio".

UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL "MUY INICIAL"

Ante el hecho de que la jueza anime a Mazón a declarar voluntariamente, Muñoz ha señalado que ella no cree que "le invite" sino que en su auto "simplemente recuerda la legislación". "Hay algunas personas de la acusación que le piden que impute a Mazón y ella lo que recuerda es que no tiene la legitimidad para hacerlo porque tendría que ser el TSJ y que en cualquier caso, si el señor Mazón quiere, que puede declarar como testigo voluntariamente", ha explicado.

Muñoz ha asegurado que están ante un auto que es "todavía muy inicial" y "falta muchísima gente por declarar". Así, ha indicado que "todavía no se ha llamado a declarar como testigos a gente que formaba parte del CECOPI", por lo que están "al inicio de la investigación".

Ante el hecho de que ese auto judicial desmonte la versión del Govern de Mazón, la vicesecretaria del PP ha negado ese extremo y ante el hecho de que se diga que "los mensajes se mandaron tarde", ha recordado cuando "los mensajes ni siquiera se estaban mandando al barranco del Poyo" sino que se "estaban mandando a la población por el riesgo de la presa de Forata".

"¿Y por qué no se mandó al barranco? Porque no había información sobre lo que estaba pasando en el barranco del Poyo", ha aseverado, para subrayar que la asociación de víctimas ha anunciado que va a recurrir este auto porque pretende que "se impute también al presidente de la Confederación Hidrográfica, que no informó absolutamente de nada de lo que estaba pasando".

DICE QUE MORANT "DEBE ELEGIR": MINISTRA O HACER OPOSICIÓN A MAZÓN

Muñoz ha criticado los cambios de opinión de la líder del PSPV, Diana Morant, a la que ha pedido que se dedique a "ser ministra" o a "hacer oposición a Mazón". "Yo creo que debería elegir y dejar uno de los dos puestos", ha enfatizado.

Al ser preguntada por las comunicaciones entre Feijóo y Mazón el día de la tragedia, Muñoz ha asegurado que "ese día por la tarde había tal caos en Valencia" que "nadie sabía lo que estaba pasando". Además, ha recordado que fue Feijóo el "primero que pisó" Valencia, "mucho antes que Sánchez".

"Y por tanto, en esos momentos en los que hay una emergencia de esta naturaleza, pues claro que habría llamadas", ha afirmado, para añadir que, si el Gobierno de Pedro Sánchez "era consciente de todo lo que estaba pasando", la legislación les da herramientas para tomar el mando" y no lo hizo.

"A PILAR BERNABÉ LA HEMOS PILLADO MINTIENDO"

La responsable de Sanidad y Educación del PP ha cargado contra la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, a la que "se le ha pillado mintiendo varias veces" porque, según ha dicho, "durante cuatro meses ha estado diciendo que se tuvo que esperar a Mazón para mandar el mensaje y a que le explicara el CECOPI lo que estaba pasando, cuando ya se ha demostrado que no es cierto".

Además, ha recalcado que no entiende por qué Bernabé "no estaba en el CECOPI presencialmente" y "no se personó" cuando vio que "se quedaba la pantalla en negro". "Es difícil que a las ocho de la tarde se fuera a Utiel. Es difícil", ha agregado, ante el argumento de la delegada del Gobierno.

Muñoz ha asegurado además que Mazón "no estaba en el CECOPI porque no forma parte" de ese órgano.. "El artículo 5.2 del Plan de Emergencias de la Comunidad Valenciana establece que el presidente no forma parte del CECOPI, la señora Pilar Bernabé sí", ha aseverado, para añadir que en Castilla-La Mancha tampoco estaba en el centro de emergencias el presidente de la región, Emiliano García-Page.