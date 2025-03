El madrileño barrio de Carabanchel tiene nuevos vecinos, los del 13 rue del Percebe

Madrid, 14 mar (EFE).- Con permiso de Manolito Gafotas, Manolo el moroso o el ladrón Ceferino, algunos de los habitantes del 13 rue del Percebe, ya son oficialmente también vecinos del madrileño barrio de Carabanchel, donde han sido recibidos como grandes familiares, porque lo que Ibáñez creó fue un retrato de la España más pintoresca y real.

El 46 de la calle General Ricardos de Madrid es desde este viernes el encargado de lucir en su fachada lateral la que fue la primera entrega de estas historietas que vieron la luz por primera vez el 6 de marzo de 1961 en la revista Tío Vivo gracias a Francisco Ibáñez, este artista que mañana tendrá su primer día oficial gracias a la iniciativa de la editorial Bruguera (Penguin Random House) y su familia.

"Mejor no le hubiera quedado, pero no me lo imagino subido a un andamio", ha bromeado Nuria Ibáñez, la hija del también creador de 'Mortadelo y Filemón, que ha asistido a este acto para descubrir el trabajo que, bajo la intensa lluvia de estos días ha realizado el artista NSN997, quien arrancó la obra el pasado 3 de marzo y la terminó ayer por la tarde.

Un proceso de trabajo que ha estado vigilado por los vecinos, muchos de ellos presentes hoy en esta localización hasta donde se han desplazado otros madrileños venidos de otros barrios y municipios cercanos e incluso dos hermanos muy seguidores del autor han confesado que se han saltado el colegio para venir, porque la ocasión lo merecía.

Con carritos de la compra disputándose un sitio con las cámaras de televisión, este emplazamiento de Carabanchel se ha convertido en el centro neurálgico de la viñeta española para ver este mural en el que está un Manolo el Moroso en su azotea peleándose con la portera mientras se ducha y el ladrón Ceferino, vecino del tercer piso izquierda negociando el precio de una chimenea robada.

"Si estuviera aquí se reiría mucho, diría 'la que habéis liado', pero también hubiera preguntado si hacía falta gastar tanta pintura", ha dicho Isabel Sbert, la directora literaria de la editorial Bruguera.

Asimismo, la hija de Ibáñez, ha agradecido el que es desde ya un "homenaje permanente" a su padre porque hasta ahora sólo ha sido recordado con exposiciones temporales o con la publicación de obras.

"Es un homenaje permanente y público, con la gente cerca, como a él le gustaba, hoy hubiera estado muy feliz y os hubiera dado las gracias con sus carcajadas. Seguro que será el primero de muchos emocionantes días a partir de ahora", ha deseado Nuria Ibáñez.

Y es que Carabanchel es el barrio perfecto para que estos personajes den los buenos días o las buenas noches a sus vecinos, los afortunados de, según el concejal del distrito, Carlos Izquierdo, ser testigos directos de ese humor y búsqueda de la "convivencia" que desprenden estas viñetas.

Por su parte, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha recordado cómo la gente quería a Ibáñez cada vez que venía a la Feria del Libro y como, cuando no había dispositivos móviles, cuando ibas en el metro y alguien se reía era porque estaba leyendo alguno de los cómics del autor barcelonés. EFE

