Parlamentaria navarra justifica su salida de Vox en un "distanciamiento" con la "línea actual" del partido

Maite Nosti, hasta ahora parlamentaria de Vox en Navarra, ha justificado su salida del partido y de la agrupación parlamentaria de Vox en la Cámara foral a un "distanciamiento" con la "línea actual" de la formación liderada por Abascal y ha negado que se deba a su apoyo, el pasado lunes en la Mesa y Junta de Portavoces, a una declaración institucional con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

"Las discrepancias que hay entre el Comité Ejecutivo Provincial y los parlamentarios son abismales. Tienen ellos la ideología, que parece nueva, de Vox y nosotros tenemos la ideología que teníamos cuando entramos aquí", ha afirmado.

Su salida ha provocado ya este jueves la disolución de la agrupación de Vox, de manera que Nosti pasa a ser parlamentaria no adscrita dentro del Legislativo mientras que Emilio Jiménez, parlamentario de Vox en la Comunidad foral, se convierte en el único integrante del Grupo Mixto.

En declaraciones a los medios de comunicación, Maite Nosti ha explicado que "a lo largo de nuestro recorrido en esta comunidad, los afiliados de Vox hemos tenido dificultades, que a mi juicio no deberían haber ocurrido" y que entendió que era su "responsabilidad tratar de resolverlas". Por este motivo, solicitó "la intervención de diversos estamentos de Vox de Madrid". "Sin embargo, ellos decidieron no actuar", ha lamentado.

Según ha indicado, este martes, Monserrat Lluís, vicesecretaria de Acción de Gobierno de Vox, viajó a Pamplona "supuestamente para reunirse" con los dos parlamentarios navarros, Emilio Jiménez y Maite Nosti, "con el fin de abordar estos problemas internos que nos estaban acuciando". Una reunión a la que no asistó Jiménez "por motivos personales".

"Para mi sorpresa, en esta reunión la señora Lluís no solo me comunicó que debía aceptar todas las dificultades y todos los problemas que estaba dando el Comité Ejecutivo Provincial de Navarra, y que tenía que aguantarme", ha criticado Nosti. Ha afeado que "además me acusó de haber actuado en contra de la ideología de Vox por apoyar la declaración institucional con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, algo que ellos mismos pusieron como excusa para decir que yo me iba".

Al respecto, Nosti ha recalcado que su apoyo a esta iniciativa "no fue una decisión unilateral, sino que mi compañero Emilio Jiménez también la secundó" y ha subrayado que "queda reflejado porque tengo unos audios en mi poder en los que así lo decía y también unos escritos porque nos estábamos comunicando por WhatsApp".

Maite Nosti ha asegurado que, "como en todas nuestras actuaciones a lo largo de este tiempo que hemos estado en el Parlamento, esta decisión fue tomada de manera consensuada". "Todas y cada una de mis decisiones en Vox han estado guiadas por mi ética y por mi compromiso con los principios que considero irrenunciables. Siempre he votado de acuerdo con mi conciencia y con la firme convicción de estar haciendo lo correcto", ha manifestado.

Así las cosas, ha señalado que "dado el evidente distanciamiento entre la línea actual de Vox y mis propias convicciones, las mismas que tenía cuando decidí afiliarme a este partido y acepté ser su candidata, tomé la decisión de darme de baja y abandonar la agrupación". Una decisión que comunicó en persona a Monserrat Lluís.

Nosti ha anunciado que no renuncia a su acta de parlamentaria porque "el acta parlamentaria es del parlamentario y estoy en mi derecho a seguir teniéndola" pero no ha cerrado la puerta a renunciar "en un futuro próximo". "Queda tan feo tránsfuga, pero la Constitución me ampara, el acta es mía y, por tanto, voy a hacer uso de mi derecho", ha insistido.

"Voy a seguir trabajando en el Parlamento de Navarra porque considero que el rumbo ideológico que está tomando Vox no es el más adecuado y creo que es mi responsabilidad aportar mi granito de arena para contrarrestarlo", ha remarcado. "Seguiré defendiendo los valores que siempre me han guiado, con la misma firmeza y compromiso por los ciudadanos que depositaron su confianza en el Vox que yo representé", ha añadido.

Por otro lado, Nosti ha negado que su salida de la formación se deba a que Emilio Jiménez iba a ser nombrado portavoz de la agrupación. "A mí nadie me ha trasladado que esto fuera a suceder, pero la verdad es que si ese era su deseo o el del partido, no habría tenido inconveniente alguno en dejar la portavocía. No les quepa duda de ello", ha aseverado.