El alcalde de Sevilla pide la conexión aeropuerto-Santa Justa con una carta en catalán

Sevilla, 13 mar (EFE).- El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha enviado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una carta dirigida a su titular, Óscar Puente, en la que pide información sobre la conexión del aeropuerto a la estación de tren de Santa Justa, carta que ha sellado en español y con una copia en catalán.

En la misiva, el alcalde recuerda que Sevilla es la única gran capital española cuyo aeropuerto, que en 2024 recibió casi nueve millones de pasajeros, no cuenta con conexión ni por tren ni por metro con el centro urbano, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En marzo de 2023 el Ministerio de Transportes encargó un estudio informativo sobre esta conexión "cuyo plazo de ejecución se ha cumplido sin que haya trascendido ningún avance al respecto", de modo que el alcalde pide información al ministro Puente sobre la situación actual de este proyecto.

José Luis Sanz ha registrado dos copias de la carta, una en castellano y otra en catalán. “Nos hemos dirigido en dos lenguas oficiales del Estado para incrementar las posibilidades de éxito", asegura, tras lo que recuerda que el Ministerio aprobó una inversión de 6.300 millones de euros en los rodalíes de Barcelona.

"Hemos probado a presentar nuestra reivindicación también en catalán, a ver si tenemos más éxito”, señala.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha acusado a Sanz de montar "una 'performance", y ha dicho que la ciudad "no se merece un alcalde que lleve más tiempo puesta la camiseta de su partido que la de la institución a la que representa".

"Sevilla no se merece a un alcalde cuya forma de actuación sea la confrontación y no la debida cooperación entre administraciones en un marco de lealtad institucional", ha dicho, para lamentar que haga "este teatro" después de que en una semana "el Ministerio no ha dejado de dar buenas noticias para Sevilla".

Ha citado los avances en el proyecto del puente de la SE-40, la adjudicación por 116 millones de euros del tramo de la SE-40 entre Valencina y Salteras, la licitación de los proyectos de los cinco tramos del AVE Sevilla-Huelva o la adjudicación del mantenimiento de varias vías de la red de carreteras del Estado en Sevilla y su área metropolitana.

Ha sostenido, además, que en 2024 se han superado los 270 millones de euros en licitaciones en la provincia de Sevilla, la cifra más alta de los últimos quince años, y desde que gobierna Pedro Sánchez "el montante alcanza los 1.049 millones de euros, lo que supone un 149 % más que en el mismo periodo del último gobierno del Partido Popular". EFE

