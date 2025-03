Carlos Romero: "Ganar al Mallorca sería un empujón increíble"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 13 mar (EFE).- El lateral del Espanyol Carlos Romero ha explicado este jueves que ganar al Mallorca este sábado en liga supondría un "empujón increíble", y ha confesado que el vestuario tiene "muchas ganas de hacer un gran encuentro" y llevarse los tres puntos.

El futbolista, en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva Dani Jarque ha recordado que el Espanyol "viene de ganar en la última salida" contra el Alavés (0-1), y obtener un nuevo triunfo fuera de casa sería importante para el grupo, a dos puntos del descenso en la clasificación. "Para nosotros significaría mucho", ha añadido.

Respecto a su rendimiento, el defensa ha reconocido que su nivel en la primera vuelta fue menor: "Me relajé, pensaba que lo tenía todo hecho y me di un golpe de realidad. Estoy mucho más centrado, defensivamente he mejorado en muchas cosas, tenía que hacerlo sí o sí. He dado un paso adelante".

El lateral se ha mostrado autocrítico y no ha escondido que en el primer tramo de la temporada no mostró su mejor versión. "Bajé el rendimiento, soy consciente y lo achaco a mí mismo. Es una realidad. He podido dar la vuelta a la situación y estoy contento. Venía a esto, a aprender y a curtirme", ha analizado.

En cuanto a su futuro, Carlos Romero ha apuntado que se ha sentido "muy a gusto desde el primer día" en la ciudad y en el club y ha valorado su continuidad después de que termine la cesión, este verano, por el Villarreal: "En el fútbol nunca se sabe, trato de disfrutar el presente. No depende de mí, depende de muchas cosas".

El futbolista blanquiazul, en este sentido, ha asumido con satisfacción que la entidad catalana abonara la cláusula de su contrato de cesión que le permitía jugar contra su exequipo (el Villarreal, en la jornada 26 que finalmente fue aplazada por el temporal).

En otro orden de cosas, Romero ha mostrado su disconformidad con la decisión de ubicar el partido aplazado en el calendario de forma que el Espanyol dispute tres partidos seguidos fuera de casa (Rayo Vallecano, Villarreal y Celta). "No es normal con lo que nos jugamos, nos nos beneficia", ha zanjado.

Finalmente, el lateral ha aplaudido el rendimiento del portero Joan García y ha subrayado que está plenamente capacitado para jugar en la selección española: "Se lo merece, hay más porteros, pero está en un momento que es de los mejores del mundo. Es una realidad, por méritos tendría que ir sí o sí".

Romero ha mantenido que es un "espectáculo" ver al catalán entrenarse "día a día". "Te das cuenta del portero que ya es y del portero que va a ser. El futuro que tiene es increíble", ha augurado. EFE

